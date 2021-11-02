【IT之家评测室】灵耀 X 双屏 Pro 评测：将工业设计发挥到极致的旗舰全能本

每一个靠电脑吃饭的生产力用户，都会自然而然产生对双屏的渴望，但外接副屏往往就意味着便携性的缺失。在几年前，华硕就给出了它们的双屏解决方案 —— 随转轴升起的触控副屏，这一设计同时解决了便携性、实用性和观赏性，被华硕逐步推广到旗舰全能本和旗舰游戏本产品线上。

而IT之家这次收到的灵耀 X 双屏 Pro，正是一台集此设计大成的全能本，那么它的实际表现怎样呢？就让我们在本文中一起来看看吧。

我们收到的版本是 i7+3060 版本，售价 19999 元。除此之外，还有最高 i9+3080 的版本可选，售价 29999 元。

一、来看看顶级的工业设计

在不打开笔记本的前提下，灵耀 X 双屏 Pro 看起来完全就是一个精致的全能本，整机三围为 359*251*21.5mm，算是比较便携的，配合附赠的皮质电脑包搭配起来更具品质感。

但真的等到拿起来的时候，这台电脑的分量感还是很重的，整机重量达到了 2.35kg，与一般的游戏本相似，再加上 240W 的电源适配器。带着出远门压力不小。

A 面的设计采用了华硕商务本的家族式同心圆设计，金属拉丝风格的 A 面凸显了 Asus 的 logo，不过这个 A 面还是比较容易粘指纹的。

单手开合打开 B 面，下方的脚垫徐徐将机身抬起，一切的黑科技也就此展现，在独特的转轴设计下，副屏会慢慢抬起到合适的角度。在这个特别的角度下，副屏还刚好遮住了主屏的下巴，让两块屏幕的屏占比都显得格外的高，这就是工业设计的魅力啊。

在“华硕好屏”发展方向的引领下，高素质 OLED 屏幕在华硕的产品线中全面铺开了，这两块屏幕的素质都非常出色。

主屏是一块 15.6 英寸的 3840x2160 10bit 的三星 OLED 屏。这块 OLED 的参数堪称顶级，支持 100% DCI-P3 色域，峰值亮度达到了 550nit，且 100nit 以上是 DC 调光。

经过我们校色仪的测试，这块屏幕也称得上是全面、准确，完全可以满足创意设计人群的需要。

副屏的素质也不差，这是一块细长的 3840*1100 32 : 9 全宽度副屏。它支持 100% sRGB 色域，400 尼特峰值亮度。为了防止斜看导致的反光，它还采用了雾面屏的设计，尽可能保持各种场景下的可见度。至于这块屏幕究竟能带来哪些神奇功能，我们在下面的章节中再给大家展示。

除此之外，屏幕上方还提供了 IR 摄像机，可以通过 Windows Hello 实现人脸识别解锁。

C 面的键盘部位被副屏占据了，因此键盘整体移到了左下方，触摸板整体移到了右下方。键盘整体手感舒适，键程 1.4mm，但按键布局比较紧凑。

右侧的触摸板是另一个黑科技，它支持独特的 NumberPad 数字小键盘，只要长按右上角的虚拟键，就可以把触摸板变成一个数字小键盘，补足了没有实体小键盘的遗憾，此时正常的滑动和手势也是没有影响的，堪称黑科技。

灵耀 X 双屏 Pro 在包装内还附赠了一个掌托和一个可粘贴到 D 壳的折叠支架，两个配件都可以让原本紧凑的键盘触摸板布局变得更舒适自然，长时间工作时也能保证手掌和颈椎保持在一个舒适的角度。

为了满足创意工作者们的需求，侧面也配齐了必要的接口。依次是 2 个 USB-C 雷电 4 40Gbps 接口（支持 PD 充电），1 个 USB-A 3.2 10Gbps，一个 HDMI 2.1 ，一个 Micro SD 读卡器，一个耳机孔以及 DC 电源接口。

二、副屏带来的化学反应

那么，有这样两块高质量 4K 触控屏，对我们的使用中能产生怎样奇妙的化学反应呢？我们一一来看。首先，这两块屏幕在 Windows 的设置中都被视为标准的屏幕，这就意味着，普通的双屏能干什么，它就能干什么。我们可以用 Win+P 键切换复制、扩展或关闭副屏。

如果需要将应用转移到副屏显示，只需要长按并拖动到悬浮窗中就可以了。

拖到副屏后，可以快速切换窗口的大小，在 1/1，1/2 和 1/3 间选择自己喜欢的形态。

当然这块屏幕并不仅限于显示应用，华硕也为它制作了独特的控制中心，可以快速切换不同的应用与功能。

首先是数字小键盘功能，如果觉得 numberpad 用起来不得劲的话，可以把这块屏幕变成一个更大的数字小键盘。也可以三指触摸，把整块屏幕都变成触摸板。

我们还可以把一些常用的组合快捷键放在副屏上，点一下就触发，当然想要自定义快捷键也是可以的。

前面我们提到，这两块屏幕都支持 4096 级的手写笔，因此我们不仅可以在这两块屏幕上用手写笔绘图，还可以用它来手写输入文字，对于老年人来说很方便。

对于笔者来说，最常用的功能就是在剪视频的时候，把 Pr 的时间轴放在副屏上，多出来的屏幕就可以让预览区更大，大大提高生产力。

三、烤机 & 跑分

既然定位全能本，还搭载了游戏本级别的配置，那么它能否持续输出高性能呢？我们接下来就来测试一下。室温 25℃下，我们先使用 AIDA64 进行单烤 FPU，一开始的时候功率可以 105W，瞬时性能非常出色，15 分钟后，CPU 温度稳定在了 85℃，此时功耗达到了 75W，这个性能释放还是相当不错的，完全是游戏本的表现。

显卡方面灵耀 X 双屏 Pro 的显卡是 105W 功耗的 RTX 3060, 在 3DMark Time Spy 中的 GPU 跑分达到了 7214 分，比上一代 RTX 2060 的版本提升了近 30%，进步还是相当明显的。

此外我们还跑了一下 3DMark 的光追测试，实测得分为 4706 分，可以 60 帧流畅运行绝大多数光追 3A 大作了。

在代表 CPU 理论性能的 R15 中，多核 1934 分，单核 226 分。相比上一代 10875H 提升了约 20%。

在 R20 中，获得了单线程 576 分，多线程 4829 分的成绩。

三星 PM9A1 的硬盘，表现极其出色，是目前最顶级的 PCIe 4.0 固态硬盘之一。

四、创意工作梦想机

因为是定位旗舰全能本，灵耀 X 双屏 Pro 是对商务人士和专业人士有特殊优化的，除了上面提到的专业级屏幕以外，灵耀 X 双屏 Pro 还利用 Ai 技术配合麦克矩阵，提供了双向 AI 智能降噪技术，哪怕是在嘈杂环境下也可以进行商务会议或是游戏语音沟通交流。

笔者测试了创意工作者们常用的视频剪辑软件 PR 和特效制作软件 AE。在 PR 中得益于 i7-11800H 处理器出色的单核和多核性能，即便是实时回放 4K 原片也不需要代理，剪辑非常流畅。实测 PugetBenchMark for Pr 得分为 674 分。

在 AE 中，同样可以流畅地制作特效，在副屏的加持下整个主屏都可以用来预览，不用再伸着脖子看了。实测 PugetBenchMark for Ae 得分为 913 分。

在代表综合办公性能的 PCMark10 中，灵耀 X 双屏 Pro 得分为 6121 分，表现非常出色。

最后笔者还测试了一下工业软件 SPECviewPerf 13 的综合跑分，成绩如下：

五、游戏实测

看来在理论性能上，i7-11800H + RTX 3060 Laptop 还是相当出色的，那我们就来看看它能否在工作之余玩玩游戏吧。需要注意的是，灵耀 X 双屏 Pro 出厂搭载的显卡驱动为 Studio 版，游戏帧数比 GameReady 驱动略低一点，有需要的话可以自行下载 GameReady 版驱动。

首先是电竞游戏，我们选取了《英雄联盟》、《彩虹六号：围攻》、《CS:GO》和《APEX Legend》等主流的电竞游戏进行测试。以下游戏均运行在 1920*1080P 分辨率。

在《英雄联盟》中，大部分场景都能跑到 150 帧以上，自然不成问题。

《彩虹六号：围攻》有自带的 Benchmark，实测在 1080P 分辨率最高画质下能跑到 164 帧，游戏体验出色。

在《CS:GO》的 BenchMark 中更是达到了 330 帧以上，i7-11800H 的大三缓果然有效。

《APEX Legend》这款游戏的配置要求要高不少，但在 1080P 分辨率最高画质下依旧能保持在 140 帧左右，体验非常好。

接下来我们测试一下配置要求更高的游戏。在《绝地求生》中，我们开启最高 1080P 分辨率全极致画质，游戏时帧数一直在 80 帧左右上下浮动，“吃鸡”体验同样相当不错。

在国产游戏《永劫无间》中，1080P 最高特效下，帧数一直稳定在 100 帧左右，体验相当好。

那么它能否应对这两年的光追大作呢？我们来测试一下《控制》，这是一款同时支持光追与 DLSS 的 3A 大作，在 1080P 最高画质最高光追下，可以跑到 74 帧左右，体验顺畅。

最后一款游戏是《赛博朋克 2077》，这个游戏经过一番更新后优化反而还越来越差了。在 1080P 分辨率下运行在高画质可以勉强稳定在 60 帧上下，基本可以流畅游戏。

总的来说，灵耀 X 双屏 Pro 已经可以在 1080P 分辨率下流畅运行绝大部分光追 3A 大作了，也可以以高帧率运行所有的电竞游戏。在接下来很长一段时间内，它的性能都会在主流水平之上。

总结

其实灵耀 X 双屏 Pro 是一台相当霸道的产品，因为它完全没有竞品。得益于华硕强大的工业设计能力，目前双屏笔记本市场基本被华硕所垄断。如果你需要一台高配置好屏幕的双屏全能本的话，那么灵耀 X 双屏 Pro 就是你唯一的选择。

那么，什么样的人需要双屏笔记本呢？首先是创意工作者，不论是把副屏当成数位板，还是把副屏用来放素材和时间轴，它都能极大提升生产力和便携性；另外一类是需要同时浏览大量文件的商务人士，有两块屏幕也能大大提升工作效率，92Wh 大电池和 PD 充电的加持也能让商务人士出差时更加安心。

目前灵耀 X 双屏 Pro 已经上架，i7+3060 版售价 19999 元，i9+3080 版售价 29999 元，如果你属于上述群体的话，不妨去了解一下。