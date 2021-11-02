Canalys：第三季度 Chromebook 销量大幅下跌，市场份额仅 9%

IT之家 11 月 2 日消息，昨日，Canalys 发布报告称，第三季度全球个人 PC（包括平板电脑）出货量同比下降 2%，但其中下滑最大的当属谷歌的 Chromebook，其销量从上季度 18% 的市场份额降低到本季度可怜的 9%。

虽然第三季度的市场总销量依旧高于疫情之前的水平，但因为整体供应链的供货问题可能使全世界的 PC 制造商在未来几个季度的出货情况变得更加困难。

现阶段因疫情而导致的销售热潮逐渐开始消退，所带动的教育市场也逐渐趋于饱和，Chromebook 的总体销量同比下降了 37%，共售出 530 万台，反映了市场的低迷。全球顶级 Chromebook 零售商受到巨大打击，排名第一的 Chromebook 制造商联想销量同比下降超过 20%，排名第二的惠普降幅高达 66%，排名第三的宏基下降也超过 28%。

Canalys 的分析师推测，Chromebook 第三季度销售的低迷与现阶段市场的饱和度有很大的关系，这并不是单纯因为零部件短缺或其他供应链方面的问题，还包括美国和日本等主要教育市场的需求达到了饱和点，公共大众对数字教育项目的需求正在逐渐放缓。

IT之家了解到，Canalys 此次的调查还表示全世界平板电脑的出货量同比下降了 15%，除了亚太地区逆势增长 23% 以外，全球其余地区的销量都在下降。

其中苹果依旧保持了在平板电脑市场的领先地位，从去年同期的 34.4% 增长到 40% 的销售占比，但表现也不及去年，因为现阶段销售总数与去年相同。三星和去年同期相比销售占比从 20.4% 下降到了 19.1%，销售总量比去年下降了 20%。Canalys 的研究分析师布 Brian Lynch 对此表示，尽管现阶段的市场表现并不好，但在第四季度销售或将因为年末全球用户的购买需求而有所改善。