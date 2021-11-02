OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机双 11 优惠，灵动版 99 元起

IT之家 11 月 2 日消息，OPPO 方面今日宣布，OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机等产品今日推出促销活动，11 月 2 日限时优惠 30 元，OPPO Enco Air 活动价 199 元，OPPO Enco Air 灵动版 99 元，可叠加更多优惠，到手价更低。

IT之家了解到，OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机首发价为 299 元，后续推出 OPPO Enco Air 灵动版，首发 149 元。

OPPO Enco Air 无线耳机单耳轻至 3.75g，契合耳朵自然曲线的半入耳式人机工学设计，带来近乎无感的佩戴。

OPPO Enco Air 支持高清音质，复合镀钛振膜动圈和低音增强导管的密切配合。

OPPO 蓝光技术研发专家为 OPPO Enco Air 进行科学调音。高中低三频均衡，高音甜、中音准、低音沉，总之一句话，就是通透。

IT之家获悉，OPPO Enco Air 支持耳机 + 耳机盒双路快充，充电 10 分钟，耳机 + 耳机盒即可听歌 8 小时。

耳机一次充满，即可听歌 4 小时。配合充电盒，可以为耳机补足 5 次电量，一共为你提供长达 24 小时音乐续航。

OPPO Enco Air 支持 AI 深度通话降噪，利用 DNN (深度神经网络) 算法模拟人双耳听觉系统，智能动态追踪人声，实现更高品质的通话效果。

OPPO Enco Air 支持支持蓝牙 5.2 低延迟双传。玩局游戏，耳机智能适配到游戏模式，全链路延迟最低至 94ms。获得德国莱茵 TÜV 认证。

OPPO Enco Air 支持智能触控。不用拿出手机，直接双击耳机切歌，长按调节音量。还支持 IPX4 生活防水，兼容安卓、iOS，支持查找防丢等。

OPPO Enco Air 灵动版搭载了蓝牙 5.2 芯片，支持左右耳同步，内置 8mm 动圈单元，支持 AAC 音频协议，三击耳柄可开启游戏模式，有效改善游戏延时情况。

此外，OPPO Enco Air 灵动版还支持 IP54 级防尘防水，单次充电可连续听歌 5 小时，配合充电仓，续航可达 20 小时。