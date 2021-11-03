华硕曝光 PCIe 5.0 12-pin 供电接口：与英伟达专用口相似，最高 600W

IT之家 11 月 3 日消息，此前有外媒曝光了将在 PCIe 5.0 设备上使用的 12-pin 供电接口，其采用了更紧凑的设计，单口功率可达 600W 以上，同时具有四个额外的针脚用于通信。据外媒 videocardz 消息，华硕最新的雷神 1000W Platinum II 电源的介绍页面中，出现了这种全新接口，但是没有四个额外针脚。

这种 12-pin 接口相比目前显卡常见的 8-pin 更加紧凑，针脚之间的间距更小。外媒表示其外形规格与英伟达公版显卡采用的电源口相似，均为 Molex Micro-Fit 3.0 设计规格。该接口单个针脚支持最大 9.2A 的电流，电压 12V，因此理论上能够支持的最大功率达到 662W，但是 PCIe 5.0 规格将其限制为 600W。

华硕此款电源采用全模组设计，自带连接线另一端为两个 8-pin 接口，这与英伟达创始人版显卡配备的转接线类似。外媒 Eteknix 公布了电源线的实拍图：

IT之家此前报道，外媒 Igor’s LAB 曾晒出 PCIe 5.0 供电口的 3D 设计图，在侧面还附带有四个额外的小针脚，但是功能未知。根据规范书，全新 12-pin 接口的针脚之间的距离由此前的 4.2mm 缩减到 3.0mm，这样有助于减小对 PCB 空间的占用。