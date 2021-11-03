韩国最大电子钱包 Kakao Pay 上市：市值破 200 亿美金，曾获蚂蚁投资

11 月 3 日消息，韩国最大电子钱包 Kakao Pay 在韩国 KOSPI 主板上市，发行价每股 9 万韩元（约合 76.97 美元），开盘即翻番，突破每股 18 万韩元，市值超过 24 万亿韩元（203 亿美金 ）。

招股书数据显示：Kakao Pay 年活跃用户在 2018 年为 1510 万，到 2021 年 6 月跃升到 2830 万。2020 年 Kakao Pay 平台上的交易额已达 66.9 万亿韩元，而 2021 年仅前 6 个月就达 47 万亿韩元。

Kakao Pay 的 CEO 柳荣俊表示，上市后会将目标放在跨境支付行业和海外市场的其他金融业务上，以及加大对人工智能和深度学习等技术的投资。同时，蚂蚁集团是 Kakao Pay 的战略投资者，也会与其保持长期的合作关系。

2017 年 2 月，蚂蚁与韩国 Kakao 集团达成战略合作，投资 Kakao 旗下移动金融子公司 Kakao Pay，共同开拓韩国线上和移动支付市场。在支付宝技术的助力下，二维码支付在韩国迅速落地，目前 Kakao Pay 已在韩覆盖超 60 万商户。

据移动数据分析机构 App Annie 最新统计：截止 2021 年第三季度，韩国用户的手机日均使用时长已高达 5 小时，仅次于印度人和巴西人。对此，Kakao Pay 也在招股书中指出，受宏观经济、数字移动技术的高普及度及其自身高效、便捷、带动等特点，韩国的数字支付产业预计还将迎来新一轮增长。

据悉，Kakao Pay 今年 4 月递交上市申请表后应监管要求补充材料，随后第二次递交申请时又遇国内消费者保护规定收紧，公司补充披露了《金融消费者保护法案》所可能产生的影响，以及新一季度财报后终获最终审批。