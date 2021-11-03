容量最高 7.68 TB：Greenliant 推出 PX 系列工业级 U.2 宽温固态硬盘

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 techpowerup 报道，存储厂商 Greenliant 绿芯半导体今日正式推出了 G7200 PX 系列工业级固态硬盘。这款产品采用 U.2 规格，支持 NVMe 协议，面向服务器等设备设计。

PX 系列固态硬盘采用 TLC 3D NAND 芯片，提供 1.92TB、3.84TB、7.68TB 可选。产品外壳为金属材质。为了满足各种恶劣环境，该产品支持宽温运行，工作温度范围-40°C 至 +85°C。顺序读写性能分别为 2500MB/s，1900MB/s。

绿芯官方表示，这款 SSD 适用于自动化生产线、数据中心、视频监控、网络、运输以及航空航天等领域的应用。产品寿命十分高，可以支持每天全盘写入 2 次，持续 5 年。

IT之家获悉，这款 SSD 还支持片上自适应 RAID 功能，保护数据 免受部分块以及芯片故障的影响，在意外损坏情况下还保持一定的可靠性。产品支持 AES 256 位加密，随机读写性能分别为 500K、28K IOPS。

G7200 PX 系列 SSD 将于今年年底开始发货，售价未知。官方还提供耐久性更高的 G7200 EnduroSLC 固态硬盘，容量覆盖 800GB 至 1.92TB，支持 30 DWPD，也就是每天全盘写入 30 次。