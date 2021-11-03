自产自销：国际空间站宇航员首次将在站内种植的辣椒作为日常食品

北京时间 11 月 3 日消息，据国外媒体报道，国际空间站上的宇航员首次在站内种植了辣椒，这种辣椒现在被宇航员们当作墨西哥玉米卷中的配菜一起食用。

▲ 国际空间站中种植的辣椒

今年 6 月，辣椒种子被送入国际空间站，该项目正是美国宇航局（NASA）观察食物在太空中如何生长试验的一部分。值得一提的是，该试验拟为太空任务打造潜在的食物来源，而其中就包括可能的火星探测任务。

▲ 宇航员们在国际空间站收获首批种植辣椒

国宇航局宣布，就在上周五（当地时间 10 月 29 日），宇航员收获了首批太空辣椒。

▲ 宇航员们的自制食物，放了辣椒的墨西哥玉米卷

美国宇航局的宇航员梅根・麦克阿斯上周五在推特上表示，空间站上的宇航员们品尝了这批特殊的辣椒，她自己在吃墨西哥玉米卷时将牛肉、蔬菜和辣椒混在了一起。美国宇航局在今年 7 月时曾表示，作为其 Plant Habitat-04 调查计划的一部分，这些辣椒将在站内生长大约四个月时间。这也是美国宇航局的宇航员们在空间站内首次经历食物从种子到成品的整个过程。

美国宇航局表示，如果看上去没有问题，那么宇航员们将在站内食用这些辣椒，另外也会留存一部分以带回地球加以研究。

▲ 梅根・麦克阿瑟

梅根・麦克阿瑟在她的推特中表示，宇航员们在品尝辣椒之后还必须完成相关的调查研究。美国宇航局 此前就表示，相比于从地球上携带包装食品去太空，在太空种植农产品更加符合实际。

与此同时，在太空中照看农作物也有益于宇航员们的身心健康。

太空飞行往往远离地球，比如前往火星的旅程。这样的旅程或将持续数月甚至数年时间，在这过程中宇航员们很难得拥有补充给养的机会。