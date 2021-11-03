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英伟达市值超越伯克希尔哈撒韦，成美股第七大上市公司

2021/11/3 11:40:39 来源：爱集微 作者：Yuki 责编：远洋
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当地时间 11 月 2 日，英伟达股价再次大涨，其市值首次超过巴菲特的伯克希尔哈撒韦，成为美股第七大上市公司。

英伟达股价当天上涨 2.2%，收于 264.01 美元，市值达 6600 亿美元。伯克希尔 A 级股股价上涨 0.77%，收于 434244.98 美元，市值为 6544.3 亿美元。过去三个月里，英伟达股价累计上涨 33.7%，同期标普 500 指数上涨了 5.6%。

此前有专家表示，英伟达已脱离芯片业的格局，继人工智能及数字双胞胎（Digital Twin），进一步搭上热门的元宇宙（Metaverse）题材，让投资人有更多想像空间，是市盈率拉高、市值不断攀升的关键。

但据外媒报道，欧盟委员会周三宣布，已对美国芯片巨头英伟达收购英国芯片设计公司 Arm 的交易展开正式反竞争调查。英伟达于 2020 年 9 月宣布斥资 400 亿美元从日本软银集团手中收购 Arm，并预计可能在 18 个月内完成交易。

欧盟执行副总裁玛格丽特・维斯塔格（Margrethe Vestager ）表示，英伟达收购 Arm 可能会让其他制造商更难获得 Arm 的技术，这将对已经面临供应问题的半导体行业造成更大伤害。

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关键词：英伟达芯片伯克希尔哈撒韦

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