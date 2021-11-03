腾讯首次披露三款自研芯片，一款已试产

IT之家 11 月 3 日消息，腾讯今日在 2021 腾讯数字生态大会上首次披露了芯片的相关进展。腾讯自研芯片包括：AI 推理芯片“紫霄”、视频转码芯片“沧海”和智能网卡芯片“玄灵”。此外，腾讯还正式宣布云原生操作系统“遨驰”。

据介绍，紫霄 AI 推理芯片最显著的特点是结合图片和视频处理、自然语言处理、搜索推荐等场景，通过采用 2.5D 封装技术合封 HBM2e 内存与 AI 核心，以及在芯片内部增加计算机视觉 CV 加速器和视频编解码加速器等创新措施，对芯片架构进行了优化，打破了制约芯片算力发挥的瓶颈点。

沧海转码芯片在算法上完整实现了高精度运动搜索、全率失真优化、高效自适应量化等所有主流编码工具，并融合了腾讯云软件编码器码率控制等方面的领先技术；同时，沧海通过灵活的多核扩展架构、高性能编码流水线、层级化 Memory 布局等技术，也能够有效满足业务高吞吐、低时延和实时的要求。

玄灵智能网卡芯片则定位于云主机的性能加速，结合 CVM/BM/容器等场景优化芯片架构，将原来运行在主 CPU 上的虚拟化、网络/存储 IO 等功能下移到芯片，实现了主 CPU 的 0 占用。

腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群 COO 邱跃鹏介绍称，腾讯 AI 推理芯片紫霄，性能相比业界提升 100%，目前已经流片成功并顺利点亮；支持硬件编码器在世界编码大赛中获奖的沧海视频转码芯片，压缩率相比业界提升 30% 以上；同时，腾讯研发的智能网卡芯片玄灵相比起业界产品性能提升了 4 倍。

IT之家了解到，在前一天，腾讯云与智慧产业事业群 CEO 汤道生解释说：腾讯在芯片的投入是需求驱动的。比如 AI 芯片，腾讯的各种服务，无论 to B 还是 to C，都会设计人工智能算法的使用，AI 服务器的规模很大，需要通过自研芯片来降低能耗，让成本更优。

值得一提的是的，不止腾讯，其它大型互联网企业最近两年也纷纷推出自研芯片，例如 9 月阿里云在今年云栖大会上宣布推出自研的 Arm 架构服务器 CPU 芯片“倚天 710”，采用了 5nm 制程，为阿里云自用。此前，百度也宣布推出 AI 芯片昆仑，字节跳动也已经低调地启动了芯片业务。