【IT之家开箱】魅蓝 Blus+ 主动降噪蓝牙耳机图赏：畅快游戏，静享澎湃

IT之家 11 月 3 日消息，魅蓝今日正式发布了 Blus+ 主动降噪耳机，新增低延时游戏模式与天青配色，售价 219 元。IT之家已经拿到了这款耳机，为大家带来开箱图赏。

一、开箱

魅蓝 Blus+ 耳机的包装盒与上一代魅蓝 Blus 基本一致，采用简约的白色包装，正面印有耳机图案。

打开包装盒，里面的天青色耳机盒就映入眼帘，官方称该配色源自汝窑，增添了高级质感。

与常规的耳机相同，魅蓝 Blus+ 赠送大小两副耳套，适合不同耳朵大小的人群佩戴。

充电盒前端为指示灯，后方为 USB-C 接口。

二、耳机本体

打开耳机盒，耳机本体也采用了同样的配色，高密度的喷涂工艺在阳光下看起来还是很漂亮的。

魅蓝 Blus+ 主动降噪游戏耳机采用入耳式设计，拥有 12mm 分频超大振膜、5000Hz 宽频降噪、30h 超长续航、Flyme 妙连与无线充电功能。

得益于芯片和算法的协同，50ms 超低延时游戏模式现已加入魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机中；同时，在各品牌手机上魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机对游戏声音的实时返听体验进行深度优化，开启游戏模式后，全链路传输速度提升达 100%。

配对方面，魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机支持 Flyme 妙连功能，只需要轻拨耳机盒盒盖，系统即可弹窗提醒，便携连接。单个耳机采用两个触点进行充电，耳机盒内部也同样有一个指示灯，中间的按键则可以进行重置等操作。

魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机还有 30dB 深度以及 5000Hz 超宽频主动降噪，在保证了低音澎湃、中高频段音质纯澈的同时，主动降噪和 ENC 麦克风降噪为体验带来了大幅提升。