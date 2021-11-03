腾讯：腾讯会议用户数近两亿，并将与新版企业微信打通

11 月 3 日上午消息，在腾讯数字生态大会现场，腾讯公司副总裁、云与智慧产业 COO 兼腾讯云总裁邱跃鹏透露，腾讯会议的用户数接近 2 亿。过去一年，用户的参会次数超过 40 亿。

今年，腾讯会议也进一步与腾讯文档、企业微信等应用深度协同。

在企业微信的下一个版本中，用户可以直接在企微的群聊中发起腾讯会议，同时企业微信和腾讯会议将深度协同，实现账号互通、体验一致。

官方数据显示，截至目前，腾讯会议的服务覆盖了全球范围内超过 220 个国家和地区。