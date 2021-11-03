Digitimes：Q4 国内智能手机应用处理器出货量预计暴跌近三成

Digitimes Research 数据显示，2021 年第三季度，国内智能手机应用处理器（AP）出货量环比增长 17.9%，但第四季度出货量预计将环比下降 29.6%。

报告指出，第三季度出货量增长的部分原因是旺季需求，还有部分原因是高通的 5G AP 出货量达到历史新高。然而第四季度，相关元器件短缺、5G 手机需求疲软、AP 供需结构不匹配等多种因素预计将导致出货量下降近 30%。

从供应商来看，联发科第三季度在国内市场占有率最高，为 46.3%，其 4G AP 因高性价比和充足的供应能力，被小米、OPPO、vivo 等公司大量采用。但在 6nm 制程节点的 5G AP 出货量方面，高通与联发科在国内的市场份额差距在第三季度显著缩小。

Digitimes Research 预计，联发科第四季度 4G 手机 AP 和 5G AP 的出货量将以高于高通的速度下降，因此在国内的市场份额可能略落后于高通。

从制造工艺来看，由于三星电子有限的 5nm 产能扩张限制了高通 5nm 骁龙 888+ 5G 移动 SoC 的出货量增长，第三季度 4/5nm AP 生产比率仅小幅上升至 11.8%。

随着高通和联发科分别启动各自的 4nm 旗舰产品 ——SM 8450 芯片和天玑 2000 的量产，预计第四季度相应的生产比率将显著上升至 13.8%。