西部数据 2021 第三季收入 51 亿美元，同比增长 29%

IT之家 11 月 3 日消息，今日西部数据公布了 2021 年第三季度财报，该季也是该公司 2022 财季第一季度。这一期间，西数营收 50.51 亿美元（约 323.26 亿元人民币），同比增长 29%。净收入 6.1 亿美元，而去年同季度仅为 6000 万美元。此外，每股收益达到了 1.93 美元，表现良好。

该公司表示，第三季度产生了 5.21 亿美元的净现金流，偿还了 2.13 亿美元的债务。此外，在本季末拥有价值 33 亿美元的现金和现金等价物。该公司于 2021 年 10 月 22 日偿还了 9.43 亿美元的定期贷款 B，使得期末总债务减少至 77 亿美元。

IT之家获悉，西部数据该季度云服务类产品收入占总收入的 44%，创历史新高。其中企业级机械硬盘收入创纪录，企业级 SSD 收入同比增长近 30%。本季度西数发布了全新 OptiNAND 技术，将闪存与机械硬盘结合制造出 20TB 硬盘。

在消费级市场，西部数据在移动、游戏、汽车、物联网和工业部门的业务有了明显增长，但是笔记本和台式机硬盘的销量有所减少。

该公司预计，2021 年第四季度收入在 47-49 亿美元之间，非 GAAP 准则的每股收益在 1.95 美元至 2.25 美元之间。