北理工副教授曝学生论文被 100% 抄袭，发布时间还是在同一年

北理工副教授张华平发微博称，他带的学生硕士学位论文被南方某 985 高校学生陈某抄袭。还是 100% 全文抄袭，除了致谢的对象和部分关键词其他几乎一致的那种。

在评论区，张华平没有正面回应网友对抄袭方身份的猜测，只是说这是研究者的耻辱。

从微博正文可以看到，对方学校已做出撤销陈某硕士学位，并取消其导师的导师资格的决定。

张华平感谢了该校的秉公处理，还特别感谢该校研究生院院长的积极回应，将情况发出来是为了警醒后来的研究生。

看起来事情暂告一段落？

没想到第二天，张华平又对此事做出了补充说明。

原来，早在 7 月份时被抄袭的同学自己发现了这事，张华平本不愿成为舆情热点，压着学生低调处理走常规申诉流程。

结果对方十几个领导置之不理，只有之前特别感谢过的那位研究生院院长积极沟通。

这一审查就是 3 个月，近日终于得到一封非正式的邮件告知处理结果。

张华平再三要求下仍然没有任何正式道歉，没有官方处理的正式文件或者公告。

就像什么都没有发生过，学校官网上还在播放校园美景。

张华平这才到网络上发声，不过还是没有指明对方学校名称，只说是南方某 985。

刚好他所在的北理工大学前不久也发生一起论文抄袭事件，学校对此处理比较彻底，张华平希望这次对方学校能够“抄抄作业”。

并称对方如果不能跟北理工一样直面问题，这样恶劣的抄袭还会重演。

这下网友也炸开了锅，抄袭虽然见过，但 100% 全文抄袭也太离谱了。

这就是 Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V 三连吗？

虽然抄袭论文现已下架，不过有人赶在知网下架之前把两篇论文都下载了。

因为论文标题一模一样，下载下来的文件名也一样，第二篇就被操作系统自动重命名加了个（1），直接愣住了。

100% 抄袭也能过查重？

对这次抄袭事件，很多人都有个疑惑之处：

100% 抄袭是怎么通过查重的?

从张华平老师的截图中可以看出，两篇文章都是在 2016 年提交，原论文是在 1 月，抄袭论文是在 11 月。

根据经验，毕业论文从提交到知网有一定的时间延迟，在这期间进行查重就有可能通过。

现在问题变成了：抄袭者是如何在短时间内获得论文全文内容的？

网友们分析，比较有可能的是在淘宝上自己付费查重被店家泄露，或从打印店泄露。

虽然也有人猜测会不会是原作者自己把论文卖了，或两个人买到了同一篇论文。

张华平老师对此做出了否认，因为被抄袭这事还是当事学生自己发现的。

在这件事上，论文具体泄露途径看来无从查证，讨论的焦点也就转为如何才能避免自己的论文被泄露。

知乎网友在读博士生 @工藤正男分享了自己的经验。

一个是尽量不要找来历不明的第三方查重，如果没办法一定要查重，也把论文拆开，分章节找不同的店家去查重。

一个是打印的时候也要找正规的打印店，可以使用加密文件的那种，打印完毕后记得及时删除。

该校抄袭行为不止一次

张华平老师微博里还有一个细节：该校公开报道出来的抄袭已经发生多起。

一位在网上检索到抄袭方学校名字的匿名网友，在吃瓜过程中吃到了这个连环瓜。

该校 18 年一起已处理的抄袭事件，涉事学生曹某竟然和这次的陈某是同一学院同一届的同学。

这位匿名网友认为该学院同届的毕业论文都有必要重审，还建议将科研诚信纳入征信系统。

可能这也是张华平老师微博最后强调那句话的原因吧。

该校公开报道出来的抄袭已经发生多起，如不能跟北理工一样公开透明直面问题，今天如此恶劣的抄袭绝不会是最后一例。