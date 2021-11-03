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波士顿动力机器狗在工厂打工实录

2021/11/3 19:18:23 来源：量子位 作者：博雯 责编：江离
评论：

实验室里的波士顿动力狗，跳舞跑酷后空翻，堪称狗界网红，机器界顶流。

但如果出了实验室，开始正经找个厂上班呢

机器狗的生活就变成了现在这样。

迈着忧郁而缓慢的步伐爬楼梯，像极了我们每天早上上班的样子。

到地儿看一眼人类上司的任务：拍照，测温…… 好，下一站。

一天能工作 12 个小时，没劲儿了就自己找地方充电，充满接着干，堪称内卷王。

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打工狗的生活，就是如此的朴实无华，且枯燥。

而这条“上班实录”视频由油管 400 万粉博主 Tom Scott 发布，截止到目前为止，已超过 91 万播放量。

工厂上班实录

上班的地点是位于西澳大利亚的一座水力发电厂，由一所控制中心进行远程管理。

平时厂子里没有员工，只是会定期派人过去做安全检查。

不过由于控制中心共管理了 20 所发电厂，进厂的路途又特别容易在极端天气下被封堵，因此便引入了机器狗。

除了节省人力成本之外，也用于进入一些有毒、放射性或对人类存在其他危险的区域。

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进厂之后的机器狗也不需要担心与轮子或履带机器人竞争岗位，因为在这种完全为人类所设计的基础设施里，机器狗显然更能来去自如。

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要更好地与环境进行交互，仅仅是波士顿动力提供的内置导航、避障等基础功能的机器狗还不够。

所以，软件公司 Energy Robotics 做了更多的定制化开发。

比如开头展示的那样，来到特定仪器或设施前，收集信息。

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现在这家公司正在开发的一项功能是“倒地检测”，也就是当看到有人躺在地上，或有任何其他事故发生时，立刻进行警报并自主联系相关人员。

而公司 CEO 表示，未来会一直致力于使机器狗更聪明。

比如，现在还是使机器狗重复执行一些固定的具体任务，比如去某个仪器前拍照并测量温度。

但未来希望能做到点击即检查（Click and Inspect），直接告诉机器狗需要检查 A 区域，它就会自主提取分析信息，前往该区域收集所需信息。

波士顿动力家的机器狗们

视频评论区的高赞自然是感叹科技的神奇以及…… 段子：

以前：是狗把我作业吃了

现在：狗帮我把作业做了

也有这类话题下必备的“机器是否会取代人类”的讨论：

人类在某种程度上是“多功能性的”，因此更能注意到一些工作内容之外的意外情况。

我不认为人类会被取代，机器人、人类、现场摄像头多方可以同时工作，在节省时间和发现意外之间达到一个很好的平衡。

有趣的是，评论区还有人 cue 到了波士顿动力家其他去处的机器狗：

人类真神奇，有人会把机器狗拿来做伟大，实际的工作，也有人拿它来尿啤酒。

推特上还有不少人提到了最近饱受争议的背上枪的机器狗：

再想到世界各地那些跳绳、挖矿、参加棒球比赛的狗子们。

波士顿动力家的机器狗，可以说是就业前景非常广阔了（狗头）。

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关键词：机器狗波士顿动力机器狗

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