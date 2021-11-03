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微信官方 MiniTest 小程序云测插件发布：零代码接入智能 Monkey 测试，完善性能分析

2021/11/3 20:24:06 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 3 日消息，据微信官方表示，MiniTest 小程序云测是一套由微信测试团队自主研发的、为小程序提供自动化测试的服务。目前 MiniTest 小程序云测开发者工具插件已开放公测，其特色功能如下：

1.零代码接入智能 Monkey 测试

MiniTest 为用户提供自动跑查开发版、体验版、线上版小程序 Monkey 测试功能，在跑测同时，平台还会自动检测黑白屏，JsError，Crash 异常情况。当发现这些异常情况时，测试结果将标记为失败，并在报告中提供相关信息帮助用户排查问题。

普通 Monkey 测试是采用 随机点击 的方式来测试小程序的稳定性（如发现 JsError，黑白屏问题）。插件后台采用 自研智能 Monkey 策略，利用深度学习，智能识别当前可点击元素，大大提升 Monkey 测试效率。当用户第一次跑测时 Monkey 覆盖率可能较低，随着用户跑测次数增加，后台会智能学习历史经验，提升覆盖率。

2.完善的性能分析

在平台跑查任意测试时，会自动获取跑查过程中的性能数据，并和现网的平均性能数据进行对比，方便开发者掌握小程序的性能情况。

如何体验

IT之家获悉，MiniTest 云测插件已开始灰度开放，开发者可通过下载最新 nightly 版本开发者工具 安装体验。

如未被灰度的开发者希望提前体验插件，可点击填写 MiniTest 小程序云测报名表申请体验。申请成功后三个工作日内会开通体验资格，开发者也可以通过查看 开通公示文档 查看是否开通成功。

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关键词：微信小程序

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