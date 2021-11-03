【IT之家开箱】苹果 MacBook Pro 14 英寸 2021 图赏：刘海设计，绚丽 Liquid 视网膜 XDR 显示屏

IT之家 11 月 3 日消息，今年 10 月份，苹果推出了焕然一新的 MacBook Pro。新机型由全新 M1 Pro 和 M1 Max 芯片驱动，这是首批专为 Mac 设计的专业级芯片。全新 MacBook Pro 2021 搭载了新的 Liquid Retina XDR 显示屏。还有更大的物理尺寸和更小的边框、mini LED 高对比度和 120Hz ProMotion 刷新率。现在IT之家已经拿到了 2021 款的 MacBook Pro 14 英寸机型，为大家带来开箱图赏。

2021 款 MacBook Pro 的包装盒很醒目，除了苹果 Logo 和 MacBook Pro Logo 之外，就是吸引眼球的 2021 款 MacBook Pro 正面照了。

2021 款 MacBook Pro 拥有全新设计，全新铝金属外壳优化了内部空间，以实现增强的性能与更多的功能。采用了刘海屏设计（内含 1080p 摄像头），显示屏的边框更窄，并向上延伸到摄像头周围，为用户的内容提供更多空间。

MacBook Pro 上第一次配备绚丽的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，14 英寸版初始分辨率为 3024 x 1964 (254 ppi)，Liquid 视网膜 XDR 显示屏采用 mini-LED 技术，可提供最高达 1000 尼特的持续全屏亮度和 1600 尼特的峰值亮度，对比度更是达到 1000000:1。

极致动态范围能够呈现阴影中的微妙细节与靓丽夺目的高光，呈现比以往更真实深邃的黑色与更鲜明的色彩，让 HDR 内容栩栩如生。这块显示屏还支持绚丽的 P3 广色域显示，可显示十亿种色彩，以呈现更流畅的渐变效果。ProMotion 自适应刷新率技术提供最高达 120Hz 的自适应刷新率，任务处理体验更流畅、响应更灵敏。

机身围绕先进的散热系统进行精密制作，即便在低风扇转速下，排风量也比上一代机型多 50%。在机身尺寸方面，高度：1.55 厘米，宽度：31.26 厘米，深度：22.12 厘米，重量：1.6 千克。

新款 MacBook Pro 机型配备 3 个用于连接高速外接设备的雷雳 4 端口；1 个 SDXC 卡槽用于快速访问媒体内容；1 个 HDMI 端口用于便捷连接到显示器和电视；以及 1 个性能提升的耳机插孔，支持高阻抗耳机。

MagSafe 通过 MagSafe 3 端口回归 MacBook Pro，采用更新的设计，并支持向系统传输更高功率。MagSafe 3 可以轻松快捷地连接充电线，同时为 MacBook Pro 提供保护。此外，快速充电功能也首次被用于 Mac，只需 30 分钟就可充入最多达 50% 的电量。搭载 M1 Pro 芯片的 MacBook Pro 可同时连接最多两台 Pro Display XDR，搭载 M1 Max 芯片的 MacBook Pro 更可同时连接最多三台 Pro Display XDR 和一台 4K 电视。MacBook Pro 还支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0，以提供无线连接性能。

新款 MacBook Pro 的妙控键盘有经双层阳极氧化处理的黑色凹槽，优雅地凸显出按键上的背光字符，并配有一行全高度功能键。包括更大尺寸的 ESC 键在内，实体功能键取代了触控栏，把备受专业用户喜爱的机械按键的亲切手感带回到 MacBook Pro 上。新款键盘还搭配行业领先的力度触控板，特别适合专业级应用。

新款 MacBook Pro 拥有业界领先的录音棚级麦克风，底噪更低，提供更清晰的通话和语音录制效果。高保真六扬声器音响系统由两只高音扬声器和四只振动抵消低音扬声器组成。