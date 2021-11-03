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11.4 省钱攻略：双 11 第二波红包开抢，天猫 20 点再预售

2021/11/3 22:58:25 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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11 月 4 日活动日历：

  • 00:00：天猫双 11 超级红包第二波开抢，每天 1 次、最高 8888 元，领完后做任务攒能量领红包，最高再领 26 元；

  • 00:00：天猫双 11 超级红包加码，90% 以上超高中奖概率、红包面额更大；

  • 00:00：京东 11.11 京享红包第二波开抢，每天 3 次、最高 6666 元，领完后分享好友集火力领红包，最高再领 14 元；

  • 00:00：京东 11 月 4 日 - 9 日开启狂欢专场期，每天一个活动主题日，4 日开启宅家生活日，3C/大商超品类狂欢，满 299 减 150、爆款手机至高再减 1111 元。

  • 20:00：天猫双 11 第二波预售开抢，抢前 N 免单/免定金/免尾款等优惠；

・ 双 11 玩法攻略：

最大 8888 元、每天 1 次：天猫双 11 超级红包开抢（附攻略） 》

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