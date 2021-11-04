苹果高管喊话欧盟：从 App Store 之外安装软件后果严重

北京时间 11 月 4 日消息，据报道，苹果软件主管克雷格・费德里吉（Craig Federighi）在里斯本参加会议时表示，欧盟正在制定新草案，它可能会导致用户从 App Store 之外安装软件，苹果反对这份草案。

苹果认为，欧盟的举动会导致手机成为恶意软件攻击的对象，或者被劫持。苹果已经派高管前往欧洲收集公众意见，以阻止提案成为正式法律。

布鲁塞尔正在制定的《数字市场法》（The Digital Markets Act）可能会强迫手机制造商允许设备直接从官方 App Store 之外安装第三方软件。

一些大型科技公司认为苹果等公司通过控制软件巩固垄断地位，而苹果认为保护用户安全是公司的政策。

苹果声称非官方安装 App 是所谓的“侧载”。很多 Android 设备支持此功能，苹果却警告说恶意软件可能会趁虚而入。费德里吉说：“侧载是网络罪犯最好的朋友。”他还说一件被攻击的设备可能会影响整个网络，恶意软件可能会危及政府、企业网络和公共设施。

草案如果想成为法律需要获得欧盟立法者和欧盟成员国的许可，如果通过可能会在 2023 年变成法律。针对 App Store 程序店内的购买行为，苹果会抽取 30% 分成费。

Spotify 首席法务官霍拉西奥・古铁雷斯（Horacio Gutierrez）认为：“苹果讨论的 Sideloading 只是小问题，苹果这样说的目的是想转移人们的注意力，让大家忽视苹果正在做违反竞争的事。没有人说苹果应该降低隐私、安全标准…… 在尊重隐私的前提下，苹果应该设立并执行特定标准，这样的逻辑很完美。”