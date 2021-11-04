美股纳指连续 5 天创新高，特斯拉上涨 3.57%，动视暴雪大跌 14%

北京时间 11 月 4 日消息，美联储表示将从 11 月份起缩减购债规模，并计划明年年中结束这一计划，这一表态符合投资者预期，三大股指收高，纳指连续第 5 个交易日创新高。截至收盘，道指涨 104.95 点，涨幅为 0.29%，报收 36157.58 点；标普 500 指数涨 29.92 点，涨幅为 0.65%，报收 4660.57 点；纳指涨 161.98 点，涨幅为 1.04%，报收 15811.58 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 富途控股披露 3 亿美元股票回购计划 一度涨近 14%

富途控股昨晚披露，董事会已批准一项股票回购计划，在 2022 年 12 月 31 日前回购价值至多 3 亿美元美国存托股。

根据这项股票回购计划，富途控股可能通过包括公开市场交易、私下协商交易等合法方式回购股票。富途控股回购股票的数量和时机将取决于诸多因素，包括但不限于价格、成交量和大盘情况，以及公司流动资金需求、营商环境和其他因素。富途控股董事会将定期评估股票回购计划，并可能随时修改、暂停或终止股票回购计划。富途控股计划利用现金储备为股票回购计划提供资金。

今天常规交易中富途控股股价上涨 4.35 美元，涨幅为 7.84%，报收于 59.85 美元，盘中一度摸高 63.25 美元，涨幅达到 13.96%。

▲ 张朝阳在搜狐持股比例仅为 0.7%

Photon Group 是搜狐第一大股东，持股比例为 25%，第二、三大股东持股比例分别为 9% 和 5.2%。CEO 张朝阳持股比例为 0.7%。对冲基金持有 5.2% 的搜狐股票，它们会尝试影响公司管理。

Simply Wall St 最新的数据显示，在搜狐 8.25 亿美元市值中，内部人士持有的股票价值 1000 万美元。普通公众在搜狐的持股比例为 31%，会对公司经营产生一定影响。私募投资公司持股比例为 25%，它们可能是搜狐的利益相关方。

今天常规交易中搜狐股价上涨 0.3 美元，涨幅为 1.43%，报收于 21.27 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 藏在深闺无人识 亚马逊广告业务年化营收达 324 亿美元

虽然每个季度能带来数十亿美元营收，亚马逊广告业务却被大多数人所忽视。今年第三季度，主要由广告业务构成的亚马逊“其他”业务，营收增长 49% 至约 81 亿美元，这意味着亚马逊已成为一家年营收将达到 324 亿美元的广告巨头，上年同期亚马逊“其他”业务营收增幅也高达 49%。

亚马逊高管在第三季度财报分析师电话会议上给出了让投资者看好广告业务的原因。在被问及困难的供应链环境是否影响对第四季度广告业务的预期时，亚马逊 CFO 布莱恩・奥萨夫斯基（Brian Olsavsky）回应说，“不会，实际上我们预期广告业务将会强劲增长。”值得指出的是，亚马逊 2020 年将促销活动 Prime Day 举办时间由夏季延期至第四季度，奥萨夫斯基的表态更表明了广告业务的强劲。

常规交易中亚马逊涨 71.25 美元，涨幅为 2.15%，报收于 3384 美元。