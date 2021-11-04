Facebook 将关闭面部识别，官方谈后续使用细节

北京时间 11 月 4 日早间消息，据报道，近日，出于对照片面部识别技术的担忧，Facebook（即现在的“Meta”）决定在未来数周内停止使用面部识别系统。此外，Facebook 还表示，将删除约 10 亿份用户“面纹”（faceprints）数据，这些数据可用于照片标签功能，是其面部识别系统的一部分。

Facebook 的人工智能副总裁杰罗姆・佩森蒂（Jerome Pesenti）称，大约有三分之一的用户（约 10 亿人）选择了使用这一面部识别服务。

Facebook 如何使用面部识别技术？

当用户选择使用这一技术时，Facebook 将扫描用户的“面纹”，并据此在其平台上查找与他们相关的照片和视频，然后，向用户建议对这些照片和视频进行标记。

用户也可使用这一技术来探查是否有其他人在 Facebook 上冒充他们。此外，这一技术还可为视觉障碍人士提供帮助，告诉他们有谁出现在他们拍摄的照片里。

Facebook 为何要停止使用这一技术？

佩森蒂说，虽然面部识别技术是身份验证的强大工具，但它对用户隐私的保护提出了很高的要求。他指出，这一技术能否获得安全使用，人们仍存有“许多疑虑”，在这方面，监管机构仍有许多工作要做。

他认为，考虑到种种不确定性，有必要对这一技术的使用进行限制。他还说，面部识别在用于个人设备操作时是有价值的，比如解锁 iPhone，但不能像 Facebook 那样，将这一技术与外部服务器相连。

这一面部识别最新政策的发布，正值 Facebook“吹哨人”弗朗西斯・豪根（Frances Haugen）在近期披露大量该公司内部文件之际。由于这些文件的披露，Facebook 正面临着公众对其 Facebook 这次是关注用户隐私还是做个公关姿态？隐私安全政策的广泛批评。

如何处理那些带有面部标签的照片/视频？

Facebook 的一位发言人表示，已被面部识别技术标记的照片或视频将不会有任何改变，但在将来，不会再向用户提供标记建议。

对视觉障碍人士的影响

用户仍然可以选择在照片和视频中添加文字和标签，只是 Facebook 不会再自动向用户推荐这么做。

用户的“面纹”数据将如何处理？

Facebook 表示，用户的“面纹”数据将被删除。如果您在此之前就已选择退出该服务，或者从未选择过该服务，以及如果您已删除了您的帐户，Facebook 将不会保留您的“面纹”数据。

是否存在数据泄露风险？是否会出售“面纹”信息？

Facebook 此前曾表示，用户本人是唯一能够访问“面纹”数据的人。现在，该公司发言人已确认，除此以外，没有其它途径可以访问用户的“面纹”信息。

面部识别技术的未来前景如何？

Facebook 发言人表示，“在未来，面部识别将会有许多潜在的、积极的应用案例”，Meta（也就是 Facebook）将对这些积极应用进行探索，但在探索过程中，用户对隐私数据的控制，以及相关政策的透明度，将是公司首要考虑的问题。

目前，在努力改善其日益负面的公司形象的同时，Meta 正在将工作重心转移到元宇宙（metaverse）的创建上，并据此积极尝试了一系列新事物。