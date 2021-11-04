“手贱”改星链安装位置，用户发现订单会被推迟一年多

11 月 4 日消息，目前埃隆・马斯克 (Elon Musk) 麾下的太空探索技术公司 SpaceX 已经开放“星链”卫星互联网服务预订业务。但不少用户发现，只要更改“星链”设备安装位置，交付时间至少就会推迟一年多的时间。

今年 2 月份，“星链”卫星互联网服务面向公众推出预订业务，这让地处偏远地区的消费者有望获得更好更快的宽带服务。但用户只要使用“星链”官网上的一项数字地图功能，就会导致预订订单延迟很长时间，而且迄今为止没有什么有效的解决方法。

根据一些用户的说法，只要他们使用“星链”官网上的数字地图工具移动“星链”设备安装位置，哪怕只有几米，预订日期就会从今年年底推迟到明年甚至是后年。一位用户表示：“今天早上，我把它从我家车道的尽头移到了家中，回头一看，交付日期已经变成了 2022 年到 2023 年。”而另一位用户称，“我只是把位置从谷仓移动到屋内，实际上只有区区 4 米的距离，结果交付日期就变成了 2022 年年中到年底。”

“星链”官网上一直有这样一个数字地图工具。但“星链”团队最近对网站布局进行了一些调整，去除关于“星链”卫星网络测试的相关信息，把地图工具放到了更显眼的位置，还提醒用户检查他们的设备安装位置是否“准确”。这样一来，只要查看“星链”服务预订状态并发现位置有错的任何用户都会倾向于更改安装位置。

事实上，“星链”服务预订延迟也不是什么新问题。但用户调整安装位置使得这个问题变得更加常见。另一位用户说：“近一年来不少人发出警告，如果还没交付就调整设备安装位置，等于之前的队是白排了。”

对于“星链”卫星互联网，马斯克有着宏伟愿景，但诸如此类的小问题影响到服务的发展潜力。马斯克旗下品牌均存在客户服务问题，不少用户认为特斯拉的客户服务很差，“星链”也是如此。今年 9 月份，不少“星链”客户表示，他们在下单数月后仍无法联系到公司查看订单状态。