波音卫星互联网项目获批，将发射 147 颗卫星提供太空宽带服务

11 月 4 日消息，当地时间周三，美国联邦通信委员会 (FCC) 批准了波音公司于 2017 年首次提出的卫星互联网项目。波音现在加入其主要竞争对手 SpaceX 的行列，可以建设、发射和运营自己的太空宽带互联网服务。

波音的计划包括将 132 颗卫星送入 1056 公里的低地轨道，将另外 15 颗卫星发射到海拔 27355 至 44221 公里的“非地球静止轨道”。该公司表示，希望利用这些卫星向美国、波多黎各和美属京群岛的居民消费者、政府和企业用户提供宽带互联网和通信服务，并在网络建成后将其扩展到全球范围。

波音公司所有 147 颗卫星都将在 V 频段运行，这是比 SpaceX 星链互联网或亚马逊尚未部署的 Project Kuiper 卫星使用的 Ka 和 Ku 频段更高的无线频谱部分。使用 V 频段可以实现更快的数据传输速率，但也存在更大的干扰风险，因为频率越高，穿透固体物体的难度就越大。

SpaceX 计划在未来的部分卫星上使用 V 频段，OneWeb 也是如此。Ka 和 Ku 频段也被商业航空公司提供空中互联网的卫星使用。

SpaceX 此前曾表示，波音向本就拥挤的低地轨道发射更多卫星可能会增加与其他卫星相撞的风险。2019 年，SpaceX 曾向 FCC 表示，该公司认为波音的卫星网络将产生“明显的有害干扰危险”。但 FCC 驳回了这些担忧，并要求两家公司真诚合作，以消除潜在的干扰问题。

SpaceX 的星链卫星围绕地球运行的高度约为 550 公里，这个高度与 OneWeb 和亚马逊的互联网卫星群相近。今年早些时候，SpaceX 和 OneWeb 的卫星险些发生碰撞。

波音现在有六年的时间发射半数卫星，有九年的时间部署整个网络。据悉，波音此前曾请求 FCC 放松这些要求，希望在最初六年内只发射五颗卫星，并请求 12 年内发射所有卫星。不过，FCC 拒绝了波音的请求。

相比之下，SpaceX 和亚马逊各自的卫星互联网计划更为宏大，每个网络都由数千颗卫星组成。波音是非常重要的卫星制造商，该公司在 2017 年提出卫星互联网项目之前和之后的几年里，始终在向早期的太空互联网提供商销售卫星。

在声明中，波音承认该公司提出的卫星互联网将是市场上众多空基互联网系统之一。该公司表示：“随着卫星通信需求的增长，为了满足客户独特的需求，轨道和频率将需要多样化，我们认为 V 频段有助于提供这种多样性。虽然 FCC 正在对申请进行审查，但我们仍在继续工作，确定 V 频段令人信服的用例，并完善底层技术。”

波音并未透露何时计划推出其卫星互联网服务。但在 2019 年，该公司推出了 702X 卫星，能够在近地轨道运行，并能提供互联网连接。波音公司网站称：“迄今为止，已有 50 多颗卫星发射升空。”

FCC 也指出：“批准这项申请将使波音公司能够为美国和全球的住宅、商业、机构、政府和专业用户提供宽带和通信服务。”