福布斯发布中国内地富豪榜：钟睒睒、张一鸣、曾毓群、马化腾、马云前五

IT之家 11 月 4 日消息，今日，福布斯发布年度中国内地富豪榜。上榜者总财富数从去年的 1.33 万亿美元（约 8.51 万亿元人民币）增至 1.48 万亿美元（约 9.47 万亿元人民币）。
福布斯报告显示，农夫山泉董事长钟睒睒今年以 659 亿美元（约 4217.6 亿元人民币）的财富首次登上榜首。字节跳动创始人张一鸣位居榜单第二位，成为该榜单财富数增加最多的富豪，从去年的 277 亿美元上升至 594 亿美元（约 3801.6 亿元人民币）。
宁德时代的董事长曾毓群位列榜单第三位，成为了榜单中个人财富数增加第二多的富豪，从去年的 201 亿美元上涨至 508 亿美元（约 3251.2 亿元人民币）。
此外，腾讯 CEO 马化腾的个人财富从去年的 552 亿美元下滑至 491 亿美元（约 3142.4 亿元人民币），位列第四位。去年位居榜首的马云今年跌至第五位，财富为 415 亿美元（约 2656 亿元人民币）。
|排名
|姓名
|财富（亿美元）
|财富来源
|年龄
|1
|钟睒睒
|659
|农夫山泉/万泰生物
|66
|2
|张一鸣
|594
|字节跳动
|37
|3
|曾毓群
|508
|宁德时代
|52
|4
|马化腾
|491
|腾讯
|50
|5
|马云
|415
|阿里巴巴
|57
|6
|黄峥
|331
|拼多多
|41
|7
|何享健家族
|321
|美的集团
|79
|8
|魏建军家族
|310
|长城汽车
|57
|9
|丁磊
|300
|网易
|50
|10
|王卫
|288
|顺丰控股
|51
IT之家了解到，榜单显示，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军以 179 亿美元的个人财富位列榜单第 26 位，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东则以 176 亿美元的个人财富位列榜单第 28 位。