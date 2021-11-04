首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

福布斯发布中国内地富豪榜：钟睒睒、张一鸣、曾毓群、马化腾、马云前五

2021/11/4 9:43:49 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 11 月 4 日消息，今日，福布斯发布年度中国内地富豪榜。上榜者总财富数从去年的 1.33 万亿美元（约 8.51 万亿元人民币）增至 1.48 万亿美元（约 9.47 万亿元人民币）

福布斯报告显示，农夫山泉董事长钟睒睒今年以 659 亿美元（约 4217.6 亿元人民币）的财富首次登上榜首。字节跳动创始人张一鸣位居榜单第二位，成为该榜单财富数增加最多的富豪，从去年的 277 亿美元上升至 594 亿美元（约 3801.6 亿元人民币）。

宁德时代的董事长曾毓群位列榜单第三位，成为了榜单中个人财富数增加第二多的富豪，从去年的 201 亿美元上涨至 508 亿美元（约 3251.2 亿元人民币）。

此外，腾讯 CEO 马化腾的个人财富从去年的 552 亿美元下滑至 491 亿美元（约 3142.4 亿元人民币），位列第四位。去年位居榜首的马云今年跌至第五位，财富为 415 亿美元（约 2656 亿元人民币）。

排名姓名财富（亿美元）财富来源年龄
1钟睒睒659农夫山泉/万泰生物66
2张一鸣594字节跳动37
3曾毓群508宁德时代52
4马化腾491腾讯50
5马云415阿里巴巴57
6黄峥331拼多多41
7何享健家族321美的集团79
8魏建军家族310长城汽车57
9丁磊300网易50
10王卫288顺丰控股51

IT之家了解到，榜单显示，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军以 179 亿美元的个人财富位列榜单第 26 位，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东则以 176 亿美元的个人财富位列榜单第 28 位。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：福布斯富豪

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用