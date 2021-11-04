福布斯发布中国内地富豪榜：钟睒睒、张一鸣、曾毓群、马化腾、马云前五

IT之家 11 月 4 日消息，今日，福布斯发布年度中国内地富豪榜。上榜者总财富数从去年的 1.33 万亿美元（约 8.51 万亿元人民币）增至 1.48 万亿美元（约 9.47 万亿元人民币）。

福布斯报告显示，农夫山泉董事长钟睒睒今年以 659 亿美元（约 4217.6 亿元人民币）的财富首次登上榜首。字节跳动创始人张一鸣位居榜单第二位，成为该榜单财富数增加最多的富豪，从去年的 277 亿美元上升至 594 亿美元（约 3801.6 亿元人民币）。

宁德时代的董事长曾毓群位列榜单第三位，成为了榜单中个人财富数增加第二多的富豪，从去年的 201 亿美元上涨至 508 亿美元（约 3251.2 亿元人民币）。

此外，腾讯 CEO 马化腾的个人财富从去年的 552 亿美元下滑至 491 亿美元（约 3142.4 亿元人民币），位列第四位。去年位居榜首的马云今年跌至第五位，财富为 415 亿美元（约 2656 亿元人民币）。

排名 姓名 财富（亿美元） 财富来源 年龄 1 钟睒睒 659 农夫山泉/万泰生物 66 2 张一鸣 594 字节跳动 37 3 曾毓群 508 宁德时代 52 4 马化腾 491 腾讯 50 5 马云 415 阿里巴巴 57 6 黄峥 331 拼多多 41 7 何享健家族 321 美的集团 79 8 魏建军家族 310 长城汽车 57 9 丁磊 300 网易 50 10 王卫 288 顺丰控股 51

IT之家了解到，榜单显示，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军以 179 亿美元的个人财富位列榜单第 26 位，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东则以 176 亿美元的个人财富位列榜单第 28 位。