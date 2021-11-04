遇新冠病毒能自动发光的口罩，核心技术竟是来自鸵鸟蛋

北京时间 11 月 4 日消息，据外媒报道，Yasuhiro Tsukamoto 是日本京都府立大学校长，同时还兼任动物医学研究员。凭借他的科学背景，Yasuhiro Tsukamoto 自己开发出一种特殊的口罩，如果存在新冠病毒，口罩就会发光。

图注：日本校长发明特殊口罩，遇新冠病毒可自动发光

去年夏天，他偶然发现自己佩戴的口罩出现了发光的现象。随后，他对自己发光的口罩进行了聚合酶链反应 (PCR) 测试，并获得了新冠德尔塔变体的阳性结果。他立即重视起来，并迅速自我隔离，以防附着在口罩上的病毒感染周围的人。虽然自己感染了新型冠状病毒，但 Yasuhiro Tsukamoto 意识到，也许发光的口罩可能会把自己指向一个“正确”的道路上。这一经历促使 52 岁的 Yasuhiro Tsukamoto 将他的精力集中在开发一种能够通用上市的“神奇”口罩上 —— 如果存在新冠病毒，口罩可以发光。

去年 2 月，他发明了一种针对新型冠状病毒的抗体测试剂。在权衡如何有效利用抗体测试剂时，Yasuhiro Tsukamoto 选择了采取面部测试的方式，然后利用自己发明的“神奇”口罩来测试辨别新冠病毒。

据了解，他采用一种取自鸵鸟的特殊蛋白质作为测试剂的主要成分，使用这种蛋白质加工处理口罩的表面材料，然后这种特殊蛋白能够通过口罩内部的过滤装置与病毒产生化学反应，通过发出光的形式表明病毒存在。他的想法是，任何戴口罩的人都会在口罩发光时意识到自己可能感染了新型冠状病毒，并寻求早期预警和治疗。而发光口罩的秘密在于其内部结构：口罩内部嵌入了一个过滤器，该过滤器能够把冠状病毒过滤辨别处理，然后与测试剂产生反应。

据悉，Yasuhiro Tsukamoto 在京都府立大学校园举行的新闻发布会上表示：“我将努力让这款产品在全世界都能买到。”