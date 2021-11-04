奥之心宣布推出 OM SYSTEM 新品牌首款产品“20mm F1.4 PRO 定焦镜头”

IT之家 11 月 4 日消息，奥之心数字科技株式会社今日宣布推出 OM SYSTEM 新品牌“M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO”定焦镜头。

作为新品牌的首款产品，该镜头采用微型三分之四系统，具备 M.Zuiko PRO 系列的分辨率与风格。

IT之家了解到，M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO 定焦镜头重 247g，拥有 f/1.4 大光圈，同时升级了镜头镜片系统。

据介绍，这款镜头大量使用了特殊镜片，包括超级 ED 镜片、ED 镜片、超级 HR 镜片与非球面镜片在内的十组十一片。除了镜头 ZERO 涂层之外，镜筒内部还采用防反光工艺，可降低重影与炫目的发生几率。

防护性能方面，M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO 定焦镜头经过整体密封处理，防水溅性能达到 IPX1 级别，同时兼具防尘与防冻性能，可抵御-10°C 的低温侵袭。

摄影方面，M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO 定焦镜头对焦距离小至 25cm，画面放大倍率达到 0.22（等效 35mm）。

奥之心表示，这款镜头相比标准镜头，视角稍宽，在实现背景虚化效果的同时，立体感更为自然，特别适用于拍摄风景、人像与快照等画面。