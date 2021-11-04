管理层更迭后，腾讯 QQ 音乐发布首个大版本 11.0 更新，slogan 升级为“听我想听”

IT之家 11 月 4 日消息，近期腾讯 QQ 音乐 App 迎来了 11.0 版本升级，这也是年初腾讯音乐管理层更迭后首个大版本更新，slogan 升级为“听我想听”，全能播放器焕新升级。另外还新增了「M-PETS」音乐宠物，陪伴、养成、看演出，M-PETS 丰富你的音乐生活。

下面是更多更新内容：

「乐心」心随乐起，与大家分享你此刻的听歌心情

「互动歌单」与好友一起共创歌单、分享喜欢的歌曲吧

「一起听」“心动字符”上新，来抽取你们的专属心动字符吧

「智能光效」播放页搭配智能光效，听歌氛围感拉满

「歌词动效」歌词页动起来了，快来畅享沉浸式的视听体验

「曲谱」专为吉他爱好者设计的黑科技智能曲谱以及海量曲谱全新上线

腾讯音乐方面表示，本次 QQ 音乐的改版聚焦于年轻用户情感陪伴、社交互动、科技体验等层面，推出如“M-PETS”音乐宠物、“用户音乐偏好调节”、“智能曲谱”等流媒体业内首创功能。

腾讯音乐研究表明，95 后、00 后用户正成为新的音娱消费主力人群，相比以往的音乐用户，他们在内容选择、听歌方式、社交体验，乃至情感陪伴层面，有更多元和个性化的需求。

新功能不仅包含对音乐内容的精准推荐功能，也包括更多维度的听歌方式。IT之家获悉，用户可以通过“自定义音乐偏好”功能，基于音乐喜好，调整自己画像的各个维度数值，从而让平台推荐歌曲更符合自身口味。

此外，有演奏需求的乐迷，可以使用“智能曲谱”功能，获得 AI 生成的吉他谱、五线谱、六线谱等多种版本曲谱，以及播放原声、节拍器、编辑等系列辅助配套功能。