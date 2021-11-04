图森未来第三季度营收 178.5 万美元，同比增长 206%

11 月 4 日下午消息，自动驾驶技术公司图森未来（Nasdaq:TSP）今日发布了 2021 年第三季度财报，营收为 178.5 万美元（约 1142.4 万元人民币），与上年同期的 58.4 万美元相比增长 206%。净亏损 1.15 亿美元，而上年同期净亏损 8945.2 万美元。
第三季度财务业绩：
营收为 178.5 万美元，而上年同期为 58.4 万美元，同比增长 206%。
营收成本为 348.7 万美元，而上年同期为 133.0 万美元。
研发开支为 8450.6 万美元，而上年同期为 6004.1 万美元。
销售与营销开支为 91.0 万美元，而上年同期为 45.9 万美元。
总务与行政开支为 2883.1 万美元，而上年同期为 1527.1 万美元。
总成本与开支为 1.77 亿美元，而上年同期为 7710.1 万美元。
运营亏损 1.16 亿美元，而上年同期运营亏损 7651.7 万美元。
净亏损为 1.15 亿美元，而上年同期净亏损为 8945.2 万美元。
归属于普通股股东的净亏损为 1.15 亿美元，而上年同期归属于普通股股东的净亏损为 1.01 亿美元。
截至 2021 年 9 月 30 日，图森未来拥有现金和现金等价物 14.12 亿美元，而截至 2020 年 9 月 30 日为 6891.0 万美元。拥有限制性现金 150.6 万美元，而截至 2020 年 9 月 30 日为 75 万美元。
运营业绩：
截至第三季度末，图森未来道路行驶里程为 540 万英里，环比增长 17%。
全自动卡车预订数量总计为 6875 辆，较第二季度新增预订 100 辆。
地图映射英里总计达 9900 英里，环比增长 16%。
业绩展望：
图森未来预计，整个 2021 年，营收将达到 500 万美元至 700 万美元；
研发开支将达到 2.00 亿美元至 2.20 亿美元；
总务及行政开支将达到 5500 万美元至 6000 万美元；
资本开支将达到 1400 万美元至 1800 万美元。