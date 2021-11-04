图森未来第三季度营收 178.5 万美元，同比增长 206%

11 月 4 日下午消息，自动驾驶技术公司图森未来（Nasdaq:TSP）今日发布了 2021 年第三季度财报，营收为 178.5 万美元（约 1142.4 万元人民币），与上年同期的 58.4 万美元相比增长 206%。净亏损 1.15 亿美元，而上年同期净亏损 8945.2 万美元。

营收为 178.5 万美元，而上年同期为 58.4 万美元，同比增长 206%。

营收成本为 348.7 万美元，而上年同期为 133.0 万美元。

研发开支为 8450.6 万美元，而上年同期为 6004.1 万美元。

销售与营销开支为 91.0 万美元，而上年同期为 45.9 万美元。

总务与行政开支为 2883.1 万美元，而上年同期为 1527.1 万美元。

总成本与开支为 1.77 亿美元，而上年同期为 7710.1 万美元。

运营亏损 1.16 亿美元，而上年同期运营亏损 7651.7 万美元。

净亏损为 1.15 亿美元，而上年同期净亏损为 8945.2 万美元。