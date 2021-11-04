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图森未来第三季度营收 178.5 万美元，同比增长 206%

2021/11/4 17:11:03 来源：新浪科技 作者：- 责编：沐泉
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11 月 4 日下午消息，自动驾驶技术公司图森未来（Nasdaq:TSP）今日发布了 2021 年第三季度财报，营收为 178.5 万美元（约 1142.4 万元人民币），与上年同期的 58.4 万美元相比增长 206%。净亏损 1.15 亿美元，而上年同期净亏损 8945.2 万美元。

第三季度财务业绩：

  • 营收为 178.5 万美元，而上年同期为 58.4 万美元，同比增长 206%。

  • 营收成本为 348.7 万美元，而上年同期为 133.0 万美元。

  • 研发开支为 8450.6 万美元，而上年同期为 6004.1 万美元。

  • 销售与营销开支为 91.0 万美元，而上年同期为 45.9 万美元。

  • 总务与行政开支为 2883.1 万美元，而上年同期为 1527.1 万美元。

  • 总成本与开支为 1.77 亿美元，而上年同期为 7710.1 万美元。

  • 运营亏损 1.16 亿美元，而上年同期运营亏损 7651.7 万美元。

  • 净亏损为 1.15 亿美元，而上年同期净亏损为 8945.2 万美元。

  • 归属于普通股股东的净亏损为 1.15 亿美元，而上年同期归属于普通股股东的净亏损为 1.01 亿美元。

截至 2021 年 9 月 30 日，图森未来拥有现金和现金等价物 14.12 亿美元，而截至 2020 年 9 月 30 日为 6891.0 万美元。拥有限制性现金 150.6 万美元，而截至 2020 年 9 月 30 日为 75 万美元。

运营业绩：

  • 截至第三季度末，图森未来道路行驶里程为 540 万英里，环比增长 17%。

  • 全自动卡车预订数量总计为 6875 辆，较第二季度新增预订 100 辆。

  • 地图映射英里总计达 9900 英里，环比增长 16%。

业绩展望：

  • 图森未来预计，整个 2021 年，营收将达到 500 万美元至 700 万美元；

  • 研发开支将达到 2.00 亿美元至 2.20 亿美元；

  • 总务及行政开支将达到 5500 万美元至 6000 万美元；

  • 资本开支将达到 1400 万美元至 1800 万美元。

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关键词：图森未来自动驾驶

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