IT之家 11 月 4 日消息，证监会公告显示，中国移动首发上市申请获证监会发审委审核通过。

IT之家了解到，此前在 8 月 18 日，中国移动公布 A 股 IPO 招股书，拟于沪市主板上市，计划公开发行 A 股股份数量不超过 9.65 亿股，拟募集资金 560 亿元。

中国移动公布 A 股 IPO 招股书显示，拟于沪市主板上市，计划公开发行 A 股股份数量不超过 96481.3 万股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的 4.50%（行使超额配售选择权之前），拟募集资金 560 亿元。

此前中国电信的募资额为 542 亿元，也就是说，中国移动将成为近 10 年来 A 股最大 IPO。

IT之家了解到，中国移动 10 月 20 日在港交所发布公告，中国移动前三季度运营收入为 6486 亿元，同比增长 12.9%；归母净利润为 872 亿元，同比增长 6.9%。其中，通信服务收入为 5,729 亿元，比上年同期上升 9.0%。

中国移动表示，将在“5G 精品网络建设项目”“新一代信息技术研发及数智生态建设项目”等 5 个项目投资 1569 亿元，拟投入的募集资金金额为 560 亿元。

至此，三大运营商均将在国内上市。此前于港交所和纽交所上市（中国联通同时也在国内 A 股上市）的三大运营商由于某些原因，纽约交易所将三大运营商强制下市，撤销其美国存托证券的上市及注册。