八家摄像头大厂 2021 年前三季度业绩出炉：5 家净赚超 3 亿元

IT之家 11 月 4 日消息，集微网消息，上市公司的业绩客观地反映了市场行情，2021 年受芯片等原材料紧缺影响，手机概念股业绩低于预期，作为手机中的核心部件，摄像头市场景气度是否如传言一般呢？

截至 10 月 29 日，各大光学上市公司们陆续披露了第三季度报，在这一份报告中意味着它们前三季度的业绩均已出炉。

据笔者粗略统计，目前除港股舜宇光学、丘钛科技、瑞声科技及台股大立光外，同兴达、联创电子、合力泰、水晶光电、五方光电、汇顶科技、格科微、韦尔股份这 8 家均已对外披露了 2021 年第三季度业绩公告。

其中，4 家企业净利润出现增长，它们分别是同兴达、韦尔股份、水晶光电和格科微；而联创电子、合力泰、五方光电、汇顶科技 4 家企业净利润出现下滑。

五家净利超 3 亿元：韦尔股份最赚钱

在上述 8 家光学上市企业中，营收超 50 亿元的企业有 4 家，分别是同兴达、联创电子、合力泰和格科微。

从净利润上看，有 5 家企业净赚超 3 亿元，其中两家是芯片大厂，它们是韦尔股份和格科微。

韦尔股份的业绩增速更是可圈可点。根据数据显示，2021 年同兴达前三季度净利润约为 3.27 亿元，同比增长 91.09%；水晶光电前三季度净利润约为 3.54 亿元，同比增长 13.15%；格科微前三季度净利润约为 9.33 亿元，同比增长 13.06%；韦尔股份前三季度净利润为 35.18 亿元，同比增长 103.78%。

在公告中，韦尔股份表示，前三季度营收增长主要是因为销售规模增加所致，净利润增加主要是因为毛利以及非经常性损益增加所致。

“韦尔股份大部分收入来源于摄像头芯片，而其业务体系及产品的整合，无疑助推了其前三季度的业绩”有业内人士直言。

细细观察，除了韦尔股份外，格科微今年前三季度的净利润也有所增加。其实在招股说明书中，格科微曾表示，该公司 2021 年第一季度营收大幅增长主要是摄像头芯片市场需求增长及因市场供需原因部分产品单价提升所致。

由此可见，整个摄像头芯片端的景气程度，除了这两家芯片厂以外，同兴达今年上半年的净利也超过 3 亿元。据了解，在摄像头这一市场，同兴达除了原有的手机客户外，其产品成功拓展至知名平板电脑客户，同时，已成为国内领先无人机品牌的主力供应商。

当然，摄像头芯片的业绩表现一定程度上反映了摄像头市场的发展态势，不过，从目前整个摄像头市场端来看，在竞争激烈的同时，也会诞生更多的强者，而或许更多的企业会走向上市之路。

3 家企业净利润下滑超 30%

与摄像头芯片厂商业绩曲线不同的是，有 4 家厂商今年前三季度的净利润出现了下滑，它们分别是联创电子、合力泰、五方光电和汇顶科技。

根据公告内容显示，联创电子、合力泰、五方光电、汇顶科技的净利润分别为 1.88 亿元、约 6923 万元、7186 万元、6.15 亿元。

从主营业务上看，联创电子主要包括光学产业和触控显示产业，不过虽然说今年前三季度联创电子的净利润出现了下滑，但是其光学产业发展势头同样可圈可点。

据了解，联创电子核心光学业务发展顺利，今年前三季度收入同比增长 59.82%，车载镜头及模组收入增长迅猛，同比增长 453.38%；而今年第三季度，联创电子光学收入同比增长 35.83%，高清广角镜头及模组收入增长明显，增长率为 86.75%，车载镜头及模组第三季度收入增长迅速，增长率达到 620.06%。

有意思的是，笔者在梳理前三季度手机概念股时发现，业绩确实欠佳。有业内人士直言，受海外新一轮疫情爆发、中美贸易摩擦持续升级及芯片供应紧张等因素影响，国内智能手机品牌出货不及预期，另外一方面，智能手机市场竞争格局调整，进而向上游摄像头模组及光学元器件行业传导，导致部分型号产品竞争加剧。

同时随着成熟型号上产线良率不断攀升，和下游客户成本压力影响，导致相关产品价格有一定降幅。

在笔者看来 上述几家厂商净利润下滑或与智能手机出货不及预期及智能手机市场竞争格局调整、新业务需求等因素有关。笔者在梳理中发现，随着终端市场应用的变化，上市公司们正持续研发高端摄像头产品，开发智能家居、扫地机、服务机器人等领域的应用。

由此可见，风口前播种的现象在各大上市公司身上体现的酣畅淋漓，但是对于供应链厂商而言，在庞大的市场发展空间面前，紧跟大客户则是制胜关键。