SES 推出全球单体容量最大锂金属电池 Apollo，并宣布在上海开建超级工厂

11 月 4 日，电动汽车混合锂金属电池制造商 SES 在其举办的首届 SES Battery World 活动上发布了 Apollo 锂金属电池，其容量高达 107 Ah，是目前全球单体容量最大的锂金属电池，也是世界上首次公开展示的超过 100 Ah 的单体锂金属电池，堪称电动汽车动力电池技术发展的一大里程碑。

同时，SES 还宣布正在上海嘉定建设全新的超级工厂，总面积达 30,000 平方米，计划于 2023 年竣工，建成后将是全球产能最大的锂金属电池工厂。

据介绍，Apollo 电池容量高达 107 Ah，重量仅 0.982 Kg，能量密度为 417 Wh/kg、935 Wh/L，在室温下进行 10 小时、3 小时和 1 小时放电测试，Apollo 电池均展现出极高的容量和能量密度。

SES 创始人兼 CEO 胡启朝表示，Apollo 电池还需要进一步的测试和优化，但其目前展示出的性能表现已经令人感到非常振奋。汽车需要在不同的运行环境和温度状态下工作，不管是冷、热，还是快速、慢速行驶，都需要具备稳定的表现。因此，电动汽车的动力电池需要能够在广泛的温度和功率范围内提供高能量密度。从数据上来看，混合锂金属电池的性能是远远好于固态电池的。

胡启朝还介绍了 SES 的三个并行开发方向：新材料开发平台 Hermes、车用级大电芯生产工艺开发能力 Apollo 和用于监控电池健康的人工智能安全软件 Avatar。

SES 正与通用汽车和现代汽车合作，计划明年推出车用级锂金属电池 A 样品，并在 2025 年正式开启锂金属电池的商业化量产。

胡启朝在会上宣布，SES 正在建设上海超级工厂，计划于 2023 年竣工，总面积为 30,000 平方米。超级工厂坐落于上海嘉定国际汽车城，建成后的产能将达到 1GWh，会是全球产能最大的锂金属电池工厂。