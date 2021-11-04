鼎桥通信发布 N8 Pro 华为智选手机：搭载海思麒麟 985 5G SoC，3999 元

IT之家 11 月 4 日消息，由于某些众所周知的原因，部分华为合作伙伴开始推出了一些类似华为手机的手机，甚至还有部分机型入选华为智选并上架华为商城。

作为一家老牌科技公司，鼎桥通信与华为合作由来已久。今日，鼎桥通信就推出了一款手机，名为 N8 Pro，类似华为 nova 8 Pro，但运行的是 Android 系统。

IT之家了解到，这款机型搭载海思麒麟 985 芯片，而且相比目前因为缺少 5G 射频终端而只能使用 4G 网络的华为手机不同，这款机型支持 5G 网络，8GB+128GB 版本定价 3999 元，今晚开启预售。

据悉，这款机型采用 6.72 英寸曲面屏，80° 弧面，COP 封装，左上角双打孔，120Hz 屏幕刷新率，触控采样率高达 300Hz，10bit 色深，10.7 亿色彩，支持 HDR 10 和 HLG 高清视频。

这款机型搭载 3200 万像素的前置超广角镜头及 1600 万像素人像镜头，后置 64MP 主摄，还有 120° 超广角，一颗独立景深镜头以及一颗独立微距镜头。

其他方面，这款机型机身厚度仅 7.85mm，重量仅 184g，支持 5G 四网协同和 Wi-Fi6+，支持 66W 超级快充，15 分钟充满 60%，35 分钟充满 100%，还支持 NFC 智闪卡等功能，具体请见产品详情。