谷歌无人车开创者的 Aurora 公司敲钟上市，市值 130 亿美元

11 月 4 日消息，Aurora 无人车，正式敲钟上市！刚刚（11 月 4 日），Aurora 无人车完成与壳公司合并，以 SPAC 方式登陆纳斯达克，完成 IPO，股票代码 AUR。

作为全球估值最高的无人车创业公司，作为首家 IPO 的平台型自动驾驶公司，作为谷歌无人车开创者创办的公司……

Aurora 上市，本身就是一个风向标事件。

然而，现在一切还可能不是最好的时候。Aurora 上市进程，难言顺利。路演募资就未及预期。原先期望的 25 亿美元，最后到账 18 亿美元。而且作为“现金流”，这笔钱 Aurora 要维持到 2024 年，直至规模化商用产品推出。

但即便如此，Aurora 上市依然是这家无人车创业公司阶段性的里程碑，并且对于 Chris Urmson 克里斯・厄姆森来说，终于在他第二次带队完成自动驾驶从 0 到 1 之后，迎来了里程碑时刻。

好在正式开启交易后，开盘价 10 美元，股价一路高走，涨幅一度超过 10%，股价最高 11.7 美元，市值超 135 亿美元。

按照这个市值，厄姆森身家超过 40 亿美元。

创始团队成员也都个个跻身亿万富豪之列 —— 虽然半年之内，他们都还不能套现。

Aurora 股权结构？

Aurora 的最新股权结构也随之披露。

首先，公司大股东依然是创始团队。

其中 CEO 厄姆森，占股 30.3%，享有 26.7% 的投票权。

联合创始人斯特林・安德森 (Sterling Anderson)，10.9% 的股份，享有 9.6% 的投票权。

另一位联创，安德鲁・巴格内尔 (Andrew Bagnell)，9.8% 的股份，享有 8.7% 的投票权。

创始团队之外，指数资本、红杉资本、亚马逊和里德・霍夫曼，都差不多有 7% 上下的股份。

另外，孙正义旗下的软银愿景也在列股东，但持股未超过 5%。

软银愿景的 Aurora 股份，应该主要是通过 Uber 自动驾驶被并购后转换而来的。

所以 Uber 现任 CEO Dara Khosrowshahi，也在 Aurora 股东结构中。

为什么 Aurora 上市值得关注？

主要还是其创始人背景、公司在创业公司中的地位，以及代表的平台型自动驾驶系统商用落地方向。

Aurora 在招股书中，对自身的财务和商业模式，都有过详细介绍。

先看宏观概括：

创办于 2017 年。目前主要在美国 8 个城市设有办公室，无人车测试主要在硅谷、匹兹堡和得州达拉斯。目前员工有 1600 人，其中工程师和产品人员占据了 1400 多名，员工中 175 人有博士学位，公司目前有 1100 多项专利和待批申请。

此外，Aurora 还以创业公司身份，收购了三家行业内公司。

Uber ATG，Uber 的自动驾驶部门；激光雷达公司 Blackmore；以及激光雷达芯片公司 OURS。

投资方包括了：里德・霍夫曼旗下基金、指数资本、红杉资本、亚马逊集团、现代汽车、起亚汽车、加拿大养老基金，以及 Uber 等。

此外，包括摩根士丹利、卡车运输公司 PACCAR 和沃尔沃，都在上市前投资加持。

再看核心财务数据。

商业化和营收方面，Aurora 当前数据并不好看。

2020 年全年亏损了 2.14 亿美元，其中 1.79 亿美元用于研发。

2021 年第一季度烧了 1.89 亿美元，其中研发支出为 1.59 亿美元。

而且 Aurora 预计，在 2027 年之前，也就是 6 年内，公司都可能都无法实现盈亏平衡。

但商业化落地会在 2 年后开启。

Aurora 会在 2023 年底率先在卡车货运上落地自动驾驶技术，用 AI 司机替代人类司机。

2024 年底开始推出 RoboTaxi 乘用商业模式。

Aurora 称，已经在无人卡车货运方面与沃尔沃和 PACCAR 达成了合作，只要车队上路，就会产生现金流。

目前，Aurora 打造了一个 Aurora Driver 的自动驾驶技术通用系统，即一个平台。

该系统包含了软件、硬件和数据，可以应用在乘用车、商用车和重卡等不同类型车辆中，已有 8 种场景落地应用。

Aurora 的自动驾驶战略，归属于 Waymo 一派。

硬件系统中，使用包含激光雷达、摄像头，雷达等在内的多传感器冗余。同时也依赖高精度地图。

甚至自研激光雷达和芯片，所以也有“小 Waymo”之称。

不过 Aurora 没有可以匹敌 Waymo 的路测里程和车队。

所以在 Aurora 披露中，强调的是仿真和虚拟路测。依靠虚拟仿真，Aurora 称模拟路测里程达到 380 多万公里。

Aurora 最后还强调，虽然短期内都将不可避免持续亏损，但面向的市场前景非常广阔。

Aurora 的自动驾驶平台技术驱动之下，前方是近 10 万亿美元的市场。

其中一个是更快触及的卡车货运，全球市场规模达 4 万亿美元。

另一个则是乘用出行，全球市场规模在 5 万亿美元。

以及本地配送，市场规模在 4000 亿美元左右。

加起来是 9.4 万亿美元。

而从这个表述来看，Aurora 其实是三条腿走路：卡车货运、乘用 RoboTaxi，以及本地无人配送。

不同场景，不同市场规模，但要用同一套系统架构拿下。

这种思路，倒确实也是对谷歌无人车或 Waymo 的精准实践。

但这倒不能说，Aurora 复制 Waymo……

毕竟这两家公司，有同一个开创者 —— 克里斯・厄姆森。

他也是全球无人车进程中，绕不过去的关键先生。

开创谷歌无人车的人，为何出走创业？

Chris Urmson 克里斯・厄姆森，1976 年出生于加拿大，45 岁。

出自 CMU 机器人所，人生命运因 DARPA 而改变。

从 2004 年开始，厄姆森带队 CMU 参加 DARPA 组织的无人车挑战赛，成绩一直名列前茅。

并且在 2007 年最难的城市挑战赛中，终获冠军。

那时厄姆森一边在完成 CMU 博士学业，另一方面连续参加 DARPA 而没有获得重磅奖金，加之家庭养娃方面的压力，让他一度希望“找个班上”，而不是始终花时间在无人驾驶上。

然而正是因为 2007 年的 DARPA 城市挑战赛冠军，让谷歌锁定了厄姆森。

当时由特龙・塞巴斯蒂安牵头，厄姆森为核心技术领袖，实现了谷歌无人车真正的从 0 到 1。

厄姆森作为谷歌无人车的负责人，带队推进了 8 年，最终谷歌无人车取名 Waymo 实现单独分拆。

然而就在 Waymo 分拆之时，谷歌掌舵人认为“家花不如野花香”，从外部找来了 CEO 负责 —— 其实也是认为需要汽车背景的高管来掌舵，可能比自动驾驶技术背景的负责人更合适。

这一决定直接导致了厄姆森和大批谷歌无人车技术元老出走。

2016 年 12 月，厄姆森创办 Aurora，担任 CEO。

（在创业之前，据说厄姆森还去滴滴硅谷短暂地上过几天班。）

厄姆森还挖来了特斯拉 AutoPilot 开创者斯特林・安德森 (Sterling Anderson)、Uber 自动驾驶核心人物德鲁・巴格内尔 (Drew Bagnell) 作为联合创始人。

并且当年因为挖角特斯拉核心，引发马斯克不满，一怒之下将 Aurora 告上法庭，不过后来不了了之。

Aurora 创办后发展迅速，屡获车厂加持和投资，是无人车创业领域发展最快的玩家之一。

今年收购 Uber 自动驾驶后，Aurora 估值被曝超过 100 亿美元，成为全球无人车创业估值最高的公司。

现在，Aurora 以 SPAC 方式，登陆公募资本市场，主要原因是需要更多的钱。

厄姆森说需要更大的钱，才能加速最具变革技术的商用落地。

“自动驾驶技术很昂贵，但投入值得。”

不过，在 Aurora 上市过程中，最有意思的是他们 diss 了其他自动驾驶创业公司。

在致投资者信中 Aurora 表示，自动驾驶技术领域，最后不会是“百花齐放”的局面，马太效应加剧，将由极少数玩家主导。

Aurora 拿来类比的是 Facebook 和 Google，这两家技术巨头吃掉了绝大多数的数字广告份额。

Aurora 认为，未来主导自动驾驶市场的将是：Aurora、Waymo 和 Cruise.

然而有意思的是，在公司增长指标中，明明也拿全球自动驾驶第一股图森未来作为过参照。

厄姆森大哥多半是欺负图森未来聚焦于卡车货运，不在 RoboTaxi 上画饼……

不过就算是平台型自动驾驶公司 —— 乘用、货运都要落地的自动驾驶公司，硅谷和全球都不在少数。

Aurora 自己上市进程中如此三分天下…

伤害性不大，侮辱性极强。