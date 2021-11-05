苹果将取消 100 多家美零售店对顾客的口罩强制要求

北京时间 11 月 5 日消息，随着美国新冠肺炎病例的下降，苹果公司的许多美国零售店从周五开始将取消对顾客的强制戴口罩要求。
根据苹果发给零售员工的内部备忘录，苹果在美国拥有大约 270 家门店，其中超过 100 家将放弃强制戴口罩要求，更多门店将逐渐采用这种政策。不过，苹果对公司零售员工的强制戴口罩要求将会继续。
苹果不予置评。此前，传染性很强的德尔塔新冠肺炎变种病毒已经促使包括谷歌、微软、Facebook 在内的众多科技公司提高了他们的防疫要求。
北京时间 11 月 5 日消息，随着美国新冠肺炎病例的下降，苹果公司的许多美国零售店从周五开始将取消对顾客的强制戴口罩要求。
根据苹果发给零售员工的内部备忘录，苹果在美国拥有大约 270 家门店，其中超过 100 家将放弃强制戴口罩要求，更多门店将逐渐采用这种政策。不过，苹果对公司零售员工的强制戴口罩要求将会继续。
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