特斯拉自动驾驶系统再更新：为交通感知巡航功能增加提示音

11 月 5 日消息，据外媒报道，特斯拉近日更新了交通感知巡航控制 (TACC) 系统，当车主启用或者关闭交通感知巡航控制时系统会发出提示音。

▲ 特斯拉官方给出的更新通知

此次更新主要针对的是之前部分车主反映的交通感知巡航系统的故障现象。早前有车主反映，特斯拉车辆在关闭了 Autopilot 之后，交通感知巡航系统依然会自动激活。

此外，今年 8 月美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示该机构自 2018 年起已经获悉 11 起开着 Autopilot 或交通感知巡航控制系统（TACC）的特斯拉车辆的碰撞事故。据悉这些车辆都撞上了带有闪烁灯光、发光的箭头板或反光三角锥形板的车辆。这些事故让外界对于特斯拉的自动驾驶系统的安全性多少产生了一些疑问。

而进行这次更新之后，在开启或关闭交通感知巡航控制系统时增加的提示音可以让车主更加清楚车辆的行驶情况，因此增加新功能之后，将会再次提升特斯拉自动驾驶系统的用户体验和安全性。

一、关闭 Autopilot 仍会激活 TACC 此前已在中国市场推出类似更新

特斯拉的交通感知巡航系统能够通过检测同一车道上是否有其他车辆来决定减速还是保持设定的行驶速度，但该系统无法支持碰撞警告和紧急制动功能。因此一般来说，车辆只能在高速公路等直路上使用该系统。

虽然此次交通感知巡航系统的更新仅仅增加了系统开启与关闭时的提示音，但从作用来看，却大大提升了整个系统的使用安全性。

据悉，此前有特斯拉车主表示当关闭 Autopilot 时交通感知巡航系统依旧会被激活，这就导致了开着交通感知巡航系统，车辆也会加速。此外，参与 FSD 软件测试版公测的车主也反馈了相同的情况。有车主表示，这一问题使得整个自动驾驶系统使用起来非常复杂，用户体验感很差。

▲ 参与特斯拉 FSD 测试的车主反馈交通感知巡航系统的问题

实际上，今年上半年，特斯拉就已经在中国市场推出了类似的更新。特斯拉于今年 4 月份发布了一个 OTA 更新，增加了交通感知巡航系统的开启与关闭时的警示音，能够帮助车主明确车辆驾驶模式的切换。

二、FSD 更新版本被撤回 因软件故障共召回近 2 万辆车

除了 Autopilot 的更新之外，FSD 作为特斯拉的一个重要的自动驾驶产品也保持着比较快的迭代速度。此前特斯拉将 FSD 软件的更新维持在周更的频率。而上月底特斯拉发布了 FSD Beta 10.3 后仅数小时，马斯克就宣布将新版本系统撤回，不再允许公测用户升级测试，但并未公开撤回原因。

▲ 马斯克在推特上回应撤回 FSD 10.3 版本更新

马斯克还在推特表示，FSD Beta 10.3 是一款测试软件，公司内部 QA 团队的测试不能覆盖所有硬件配置和场景，因此需要公开测试以提升软件算法水平。

随后经过调查，特斯拉被迫承认更新的 FSD 测试软件 10.3 版本确实存在问题。特斯拉表示，主要问题出现在视觉系统上，更新后视觉系统异常导致了车辆对外界物体的速度检测异常，因此才出现了误报碰撞警告以及误制动的情况。

目前针对这一情况，特斯拉主动召回了 11704 辆汽车。此次召回的车辆包括 2017 年到 2021 年间生产的部分 Model S、Model X 和 Model 3 汽车，以及 2020 年到 2021 年间生产的部分 Model Y 车型。

结语：自动驾驶行稳才能致远

自动驾驶软件一直都是特斯拉非常重要的产品之一。从 Autopilot 到 FSD 软件，特斯拉一直都在不断调整更新。但问题始终与进步共存，尤其是不少搭载自动驾驶软件的车辆发生的事故更让人们担心自动驾驶系统的安全问题。

毕竟自动驾驶系统与车辆行驶安全息息相关，供应商们更应该稳扎稳打，推出更值得用户信赖的产品。