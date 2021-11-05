美国主要科技巨头多数上涨，B站跌 4.7%，拼多多跌 6.19%

北京时间 11 月 5 日消息，10 年期美国债收益率持续下降和美联储决定缩减购债规模，提振了科技股，标普 500 指数今年以来第 63 次攀上新高。截至收盘，道指跌 33.35 点，跌幅为 0.09%，报收 36124.23 点；标普 500 指数涨 19.49 点，涨幅为 0.42%，报收 4680.06 点；纳指涨 128.72 点，涨幅为 0.81%，报收 15940.31 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 德意志银行：年底前蔚来股价将赶上同行

德意志银行对其股票给予“确信买进”（catalyst call: Buy）的评价后，常规交易中蔚来股价上涨 1.62 美元，涨幅为 3.9%，报收于 43.12 美元，盘中一度摸高 44 美元，涨幅达到 6%。

分析师爱迪生・余（Edison Yu）表示，过去 3 个月蔚来股价表现不如大多数同行，“年底前可能赶上同行”。他认为蔚来股价表现不如同行的原因是芯片荒和缺乏新产品，但声称新款旗舰 ET7 车型、在“蔚来日”活动上推出新产品，将使这种状况得到改变。

爱迪生・余维持对蔚来股票的“买进”评级和 70 美元目标股价，这意味着未来 12 个月蔚来股票还有逾 62% 上涨空间。

▲ 面临四大不利因素 过去 12 个月爱奇艺累计下跌逾 60%

过去 12 个月爱奇艺股价累计下跌逾 60%，目前股价比 18 美元的 IPO 发行价低逾 50%。造成爱奇艺股价大跌的原因有 4 个。

其一，自 IPO 后爱奇艺营收和用户增长大幅放缓，原因是面临腾讯视频、优酷和哔哩哔哩的激烈竞争；其二，由于严重依赖免费试用和折扣吸引用户，爱奇艺尚未盈利；其三，爱奇艺通过二次上市稀释了股票价值，背负有巨额债务；最后，面临日趋增加的监管力度。

今天常规交易中爱奇艺股价下跌 0.24 美元，跌幅为 2.82%，报收于 8.26 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 华尔街日报：特斯拉在与 Hertz 谈判电动汽车交付时间

有媒体报道称，特斯拉和租车巨头 Hertz 已经在就后者 10 万辆电动汽车订单交付时间进行谈判。Hertz 曾表示将“在 2022 年底前”采购 10 万辆特斯拉电动汽车。一名消息人士向《华尔街日报》透露，部分特斯拉高管对 Hertz 要求的交付时间感到意外，他们预计特斯拉一年能向 Hertz 交付 1 万辆电动汽车。据悉，Hertz 还在考虑向其他厂商采购电动汽车。

The Motley Fool 刊文称，多个因素表明 2022 年特斯拉利润增长的势头将会持续。首先，生产率不断增长、新工厂投产和需求增长将大幅提升明年产量，增幅可达约 50%。其次，供应链恢复正常将进一步提升生产效率、降低零部件和物流成本。第三，Model S 和 X 销量恢复有助于毛利率的提升。分析师预计未来 5 年每年特斯拉每股收益将平均增长逾 70%。

常规交易中特斯拉涨 16.05 美元，涨幅为 1.32%，报收于 1229.91 美元，盘中一度摸高 1243.49 美元，涨幅达到 2.4%。

▲ Uber 第三季度巨亏 24 亿美元 同比扩大 120%

当地时间星期四美股收盘后 Uber 发布了第三季度财报，亏损合每股 1.28 美元，高于分析师预期的 0.33 美元，48 亿美元的营收高于 44 亿美元的分析师预期。Uber 第三季度巨亏 24 亿美元，主要原因是投资减值，尤其是对滴滴的投资。上年同期 Uber 净亏损 10.9 亿美元。Uber 首次实现 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）盈利，兑现了年底前实现 EBITDA 盈利的承诺。

Uber 出行业务交易额同比增长 67% 至 99 亿美元，快递业务交易额同比增长 50% 至 128 亿美元。快递业务营收仍然超过核心出行业务，两者分别为 22.4 亿美元和 22 亿美元。货运业务带来 4.02 亿美元营收。第三季度 Uber 平台完成 16.4 亿笔订单，环比增长 9%，同比增长 39%。月活跃用户环比增长 8% 至 1.09 亿。

常规交易中 Uber 跌 0.45 美元，跌幅为 0.98%，报收于 45.27 美元，盘后交易中 Uber 一度跌 1.31 美元，跌幅达到 2.89%。