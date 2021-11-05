Square 向青少年开放 Cash App，但需获监护人许可

北京时间 11 月 5 日早间消息，据报道，Twitter CEO 杰克・多西（Jack Dorsey）旗下移动支付公司 Square 现在允许所有青少年使用 Cash App，此前该应用只允许成年人使用。但是，13 岁至 17 岁的孩子需要获得父母（或其他监护人）的许可才能使用这款应用。

用户可以相互汇款，并在购买某些商品中获得折扣。青少年还可以使用被称为现金卡的 Visa 借记卡来支付商品。他们可以将现金卡添加到 Apple Pay 或谷歌 Pay 中，他们也会收到现金卡的实体卡。这张卡片是可定制的 —— 你可以选择一种颜色和标记，在上面画画，或者让它在黑暗中发光。改变设计需要 5 美元，可能还会有在自动提款机提款的费用。

对于 13 到 17 岁的青少年，账户有一些限制。这些用户的父母或监护人可以查看他们的交易记录，包括转账记录，他们可以随时关闭青少年的账户和现金卡。父母和监护人将是青少年账户的合法所有者（13 至 17 岁的人将被归类为授权用户）。

18 岁以下的用户也将无法使用该应用程序的某些内容。例如，他们不能交易比特币，也不能使用投资、借贷、支票存款、纸币存款或跨境支付功能。他们也不能在某些行业使用现金卡，包括酒吧、汽车租赁场所或酒店。

要想使用这款应用，青少年在注册卡片或发送点对点支付表格时，需要输入父母或监护人的信息。随后，Cash App 将联系孩子的父母或监护人获得批准。