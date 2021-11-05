加拿大科技公司 ImmerVision 起诉苹果，称 iPhone 超广角镜头侵犯专利

加拿大科技公司 ImmerVision 起诉苹果，称其广角镜头侵犯专利权。

据了解，ImmerVision 称，较新型号的 iPhone，包括 iPhone 11、12 mini、13 Pro Max，以及 iPad 2021 都采用了其发明的超广角镜头。

▼ iPhone 13 Pro Max 后置镜头

根据 ImmerVision 提交给特拉华州威尔明顿联邦法院的诉状，ImmerVision 正在寻求未确定的现金赔偿，以及阻止进一步使用其发明的指令。

事实上，这是 ImmerVision 对苹果公司提起的第二起诉讼。10 月 22 日，ImmerVision 提起诉讼，指控 iPhone 13 Pro 和 13 Pro Max 侵犯了一项关于捕捉全景图像方式的专利。

与此同时，11 月 4 日晚间，11 亿欧元（约合 13 亿美元）的苹果公司反垄断上诉案今日开庭，苹果在法庭上称，法国反垄断机构的罚款罚款决定完全是错误的，应该被推翻。

去年 3 月，法国竞争、消费和反欺诈总局（DGCCRF）宣布，对苹果的反垄断行为处以 11 亿欧元的罚款。DGCCRF 称：“苹果和它的两家批发商同意不相互竞争，并阻止分销商相互竞争，从而保护了苹果产品的批发市场。”

苹果的律师梅勒妮・蒂尔-塔亚拉（Melanie Thill-Tayara）在巴黎上诉法院上称，法国监管机构依据的是一种错误的“理论”，即苹果与两家批发商签订了反竞争协议，损害了非 iPhone 产品的高端产品经销商，并不公平地偏袒了自己的零售店和网站。

塔亚拉表示：“苹果采取的所有措施，都没有试图使其他高端产品经销商处于不利地位。因此，该罚款决定应该被直接了断地推翻。”

近年来，硅谷公司一直面临着法国的严格审查。谷歌已经多次被罚款，其中包括 2021 年因使用出版商的新闻内容而被罚款 5 亿欧元。Facebook 也向监管机构做出承诺，以避免因其广告市场行为而被罚款。

除了对苹果罚款 11 亿欧元，法国 DGCCRF 还对苹果的两家批发商 Tech Data 和 Ingram Micro 分别被罚款 7610 万欧元和 6290 万欧元，原因是非法商定价格。同样，Tech Data 和 Ingram Micro 也试图推翻这一罚款决定。

对于 DGCCRF 的裁决，苹果发言人表示：“法国 DGCCRF 的决定涉及到十多年前的一些做法，抛弃了法国所有公司都依赖的 30 年的法律先例。这一裁定将给所有行业的公司带来混乱，我们强烈反对他们的观点，并计划上诉。”