一加 9RT 原神限定礼盒今日限量开售，售价 3799 元

IT之家 11 月 5 日消息，一加 9RT 原神限定礼盒将于今日 20:00 限量开售，售价 3799 元，礼盒包含一加 9RT 青空结界 12+256 GB 手机，砂糖定制手机壳、砂糖立绘海报、砂糖定制散热背夹、砂糖徽章、1000 原石等原神道具兑换码，为原神爱好者提供了沉浸式的游戏体验。

在一加 9RT 发布会上，一加宣布与原神正式成为战略合作伙伴。基于双方对游戏体验的共识理解，一加与原神联手对一加 9RT 性能系统进行调教，通过 GPA 无极稳帧，CPU 智能调度，渲染优化策略等，为用户提供帧率稳定与温控出众的原神游戏表现。与此同时，在双方深度战略合作的基础下，一加还发起了游戏优化计划「代号：炼金」，在未来持续探索游戏优化的技术革新道路，力求为用户带去更好、更全面的游戏体验。

值得一提的是礼盒内的一加 9RT 选用了配色为青空结界的特别版本。作为一加年度配色的青空结界，以一加 8 青空配色为灵感之源，同时具备青空般的清透感与结界般极具想象力的虚拟感，整个后壳的光线由中间漫反射过渡到两侧高亮，焕发出通透、柔和、丰富的光泽。配置上，一加 9RT 搭载高通骁龙 888 处理器，采用 120Hz 三星定制的 E4 OLED 直屏，主摄搭载旗舰传感器 IMX766，拥有 65T 超级闪充和 4500mAh 大电池，首批搭载 ColorOS 12 系统。

IT之家了解到，此次推出的一加 9RT 原神限定礼盒于 11 月 5 日 20:00 限量开售，原神玩家不要错过。目前一加双十一亿元大补贴活动仍在进行中，覆盖一加全品类产品，用户可通过 OPPO 商城、京东、天猫、苏宁易购等渠道进行购买。