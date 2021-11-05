AMD× 铁臂阿童木强芯铁臂，锐龙 5000 系列电脑双 11 大促：晒单返百元 E 卡

双 11 来临，诸多 AMD PC 产品迎来了一轮大促，AMD 与铁臂阿童木之地球小英雄强强联手，AMD 锐龙 5000 系列处理器采用 Zen3 架构，有着强大的性能支持，针对笔记本产品有着更长的续航水平，搭载 RDNA2 架构、超强的 AMD Radeon RX 6000M 系列显卡带来出色的游戏性能。诸多锐龙 5000 系列笔记本产品在 10 月 20 日至 11 月 13 日期间购买下单，前 3000 名晒单即有机会获得 100 元京东 E 卡，其中热门的游戏本产品如联想 R9000P、ROG 魔霸 5R 等产品也相应的有着大幅度的优惠。

今年 AMD 推出了全新的 AMD 超威卓越平台设计框架，旨在为高端游戏本提供更强的性能和响应速度，双 11 期间，AMD 超威卓越平台产品也迎来大促，ROG 魔霸 5R 直降千元。除此之外，还有不少搭载 AMD 锐龙 5000 系列移动处理器的高性能游戏本值得入手，接下来，我们一起看看这些产品在双 11 期间都有哪些优惠。

“强芯铁臂，钜惠出击”AMD 京东旗舰店活动页：点此前往

ROG 魔霸 5R

ROG 魔霸 5R 作为首批 AMD 超威卓越平台游戏本之一搭载了 AMD Radeon RX 6800M 移动显卡与 AMD 锐龙 9 5900HX 移动处理器。其中，AMD Radeon RX 6800M 移动显卡采用了 AMD RDNA 2 架构，拥有 64 个光栅单元、2560 个流处理器和 12GB GDDR6 显存以及 96MB 高速缓存。

ROG 魔霸 5R 针对 RX 6800M 显卡提供了 10 相电源保障，通过 AMD SmartShift 技术，处理器与显卡最大功耗可以达到 190W。ROG 魔霸 5R 搭载的 AMD 锐龙 9 5900HX 移动处理器基于 AMD ZEN3 架构，采用 7nm 制程工艺，拥有 8 核心 16 线程规格，在 6 相供电设计下，能够以 90W 的高性能表现持续运行。

散热能力上，ROG 魔霸 5R 内置独家冰川散热架构 2.0 增强版，采用了均热板散热设计与双风扇四出风口的豪华配置，DDR4 3200MHz 双通道内存最高可支持 64GB 大容量内存。

ROG 魔霸 5R 配备了响应时间仅为 3ms 的电竞屏，刷新率高达 300Hz，支持 FreeSync Premium 技术，同时通过支持杜比全景声的双智能 AMP 扬声器，提供 5.1.2 声道的虚拟环绕声。ROG 魔霸 5R 采用铝合金材质打造的机身兼具利落的线条与鲜明个性，其 A 面采用了点阵式设计，配以可发光 LOGO 和 3 种颜色的可更换信仰徽章，外观细节随时可变。目前，ROG 魔霸 5R 在双 11 期间迎来一轮促销，到手价最低 12969 元，同时享 6 期免息。除了 ROG 魔霸 5R 产品，搭载锐龙 9 5900HX 以及 RTX 3060 显卡的 ROG 魔霸新锐同样迎来双 11 大促，到手价低至 9259 元。

魔霸 5R：点此购买 ｜ 魔霸新锐：点此购买

联想拯救者 R9000P 2021

联想拯救者 R9000P 系列产品是不少用户眼中的明星产品，联想拯救者 R9000P 搭载的是 AMD 锐龙 7 5800H 处理器，8 核心 16 线程，3.2GHz 基本频率和 4.4GHz 睿频，野兽模式功耗可达 80W。同时，这款游戏本还配备了英伟达 RTX 3060 6GB 独显，带来出色的光追图形表现。

屏幕方面，联想拯救者 R9000P 采用了一块 16 英寸 2.5K 超高清分辨率护眼屏，色域覆盖 100% sRGB，色深 10bit，屏占比达 92%，刷新率达 165Hz，支持 DC 调光。

散热方面，联想拯救者 R9000P 支持霜刃 Pro 散热系统 3.0，通过大面积的导热模组覆盖集机内主要热源，10 毫米加粗主热管配合 10V TSI 涡轮增压风扇以及 301 片 0.1 毫米超薄铜合金散热鳍片快速传导热量。

目前联想拯救者 R9000P 已经开启霜 11 预售模式，10 月 30 日 20 点，预定到手价 8499 元。除了联想拯救者 R9000P 这款明星产品，师出同门的联想拯救者 R7000P 同样进入双 11 热销模式，锐龙 5 5600H+RTX 3050 Ti 组合，双 11 大促期间起售价 6799 元。

R9000P：点此购买 ｜ R7000P：点此购买

惠普暗影精灵 7

惠普暗影精灵 7 搭载 8 核 16 线程 AMD Zen3 架构的锐龙 7 5800H 移动处理器和 RTX 3050 Ti 显卡，支持光线追踪、DLSS AI 加速以及 Dynamic Boost 2.0 技术。配合 16GB 双通道 DDR4 3200MHz 高频内存，可以带来更快的游戏体验。

暗影精灵 7 游戏本搭载 16.1 英寸 144Hz 屏，拥有 100% sRGB 高色域，以及低频闪的 DC 调光和 TUV + Eyesafe 低蓝光认证。

接口方面，暗影精灵 7 配备非常齐全，包含 3 个 USB 3.0 接口、1 个 USB Type-C 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 mini DP 接口、1 个网口、1 个耳麦接口、1 个 SD 读卡器。目前，惠普暗影精灵 7 大促期间，16GB+512GB 版本预付定金 500 元，即可享受 6999 元到手价。

暗影精灵 7：点此购买

雷蛇灵刃

雷蛇灵刃 14 锐龙版继承了灵刃系列紧凑的设计理念，它采用了 CNC 一体式铝合金机身，四面均采用黑色哑光阳极氧化表面处理，带来了独特的触摸质感。A 面标志性的雷蛇 Logo 泛出绿色的信仰灯光。为了带来更好的散热体验，雷蛇灵刃 14 锐龙版机身内部搭载真空均热板散热系统，通过真空腔体内液体迅速汽化传导雷蛇灵刃 14 锐龙版核心产生的热量，并配合 88 片扇叶的双降噪风扇快速将热量排出，保证笔记本处于高效的运行环境。

雷蛇灵刃 14 锐龙版笔记本电脑全系搭载 AMD 锐龙 9 5900HX 标压移动处理器，这一处理器采用 8 核 16 线程设计，基础频率为 3.3GHz，最大加速频率达到 4.6GHz，TDP 为 45W+，这一处理器可以为游戏和日常使用场景带来强劲的性能，同时更新的工艺也带来了更加低的功耗以及更长的续航。内存与存储方面，雷蛇灵刃 14 锐龙版全系搭载 16GB DDR4 3200MHz 内存，同时配备 1TB PCIe 3.0 x4 NVMe SSD。

雷蛇灵刃 14 锐龙版同时搭载了英伟达 GeForce RTX 30 系列笔记本电脑 GPU，至高可选 GeForce RTX 3080 笔记本电脑 GPU。全新一代英伟达 GeForce RTX30 系列笔记本电脑 GPU 基于 NVIDIA Ampere 架构打造，拥有更好的光追性能和 AI 表现，针对笔记本电脑的使用场景需求。

屏幕方面，雷蛇灵刃 14 锐龙版搭载 2K 165Hz 高刷新率 IPS 屏幕，色彩范围覆盖 100% DCI-P3 款色域，超大屏幕配合 4.7 毫米极窄边框带来更好的视觉体验，同时支持 AMD FreeSync Premium 技术，可以给玩家在游戏过程中带来流畅的使用体验。

目前，雷蛇灵刃 14 锐龙版 RTX 3070 版双 11 期间进行一轮优惠促销，秒杀期间到手价 15999 元。

雷蛇灵刃 14：点此购买

机械革命蛟龙 7

机械革命蛟龙 7 游戏本最高搭载 AMD 锐龙 9 5900HX 处理器，这一处理器采用 8 核心 16 线程设计，7 纳米工艺功耗更低，同时带来至高 4.6GHz 的主频，显卡最高可选 RTX 3080 16GB，可随时随地畅玩 3A 大作。

外观设计上，机械革命蛟龙 7 的 A 面采用铝镁合金材质，镭射的机械革命 Logo 在中心位置，整机配备了 2 个 USB 3.1 Gen1 接口、1 个 USB 3.1 Gen2 接口、1 个 Type-C 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、1 个网线接口、1 个耳麦接口。

键盘方面，机械革命蛟龙 7 采用全尺寸的 RGB 背光键盘，支持办公、游戏、狂飙等不同模式的一键切换，针对不同的场景带来更加高效的散热及性能体验。

目前，京东双 11 期间，机械革命蛟龙 7 迎来了一轮大促，锐龙 9 5900HX 与 RTX 3060 的组合直降 700 元，到手价 8299 元。

机械革命蛟龙 7：点此购买

总结

双 11 期间，搭载 AMD 锐龙 5000 系列电脑产品全面进入大促模式，除了游戏本产品，热门的轻薄本产品如联想 YOGA 13s、荣耀 MagicBook 16 Pro、华硕无畏 Pro 14、惠普战 66 四代等产品在双 11 期间也有着非常大的优惠力度。

AMD× 铁臂阿童木之地球小英雄，双 11 期间“强芯铁臂，钜惠出击”带来追动优惠措施，在 10 月 20 日至 11 月 13 日期间购买下单活动页面的 AMD 锐龙 5000 系列笔记本，前 3000 名晒单即有机会获得 100 元京东 E 卡，感兴趣不要错过。

“强芯铁臂，钜惠出击”AMD 京东旗舰店活动页：点此前往