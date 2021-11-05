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瑞萨电子推出工业温度级 DDR5 和 DDR4 寄存时钟驱动器，可在 -40ºC 至 105ºC 下工作

2021/11/5 11:24:46 来源：TechWeb 作者：新喀鸦 责编：汪淼
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11 月 5 日消息，瑞萨电子集团近日宣布，推出支持工业温度等级 DDR5（5RCD0148H）和 DDR4（4RCD0232K）寄存时钟驱动器（RCD），面向要求严苛的边缘计算、汽车、工业 4.0 和 5G 等应用。

与通常在 0 至 70ºC 温度范围运行的产品相比，新产品可支持最低-40ºC 至最高 105ºC 的温度范围，支持 DDR5 以 5200MT/s 和 DDR4 以 3200MT/s 的速度运行。新产品带来 2 倍的通道速度提升和低延迟以及出色的电源管理，实现了 DDR5 工业温度等级双列直插式内存模组（DIMM）和内存颗粒接于主板的应用，同时为现有 DDR4 应用提供了更宽泛的温度范围可靠性。

瑞萨工业温度级存储器接口组件可与其配套的时钟、电源，和 5G 射频及基带产品相结合，为各种无线接入和边缘计算应用打造全面解决方案。瑞萨的“成功产品组合”作为经验证的完整解决方案，旨在帮助客户加速设计进程并缩短产品上市时间。

全新瑞萨工业温度级 DDR5 RCD 经过优化，可与瑞萨的其它产品（包括电源管理 IC P8900、SPD 集线器 SPD5118，和温度传感器 TS5111）无缝协作；全新工业温度级 DDR4 RCD 旨在与 TSE2004DDR4 温度传感器配合使用。存储器供应商采用瑞萨芯片解决方案还可获得完整的互操作性和稳定的质量。

瑞萨 5RCD0148H DDR5 和 4RCD0232K DDR4 现已上市。

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关键词：瑞萨DDR5DDR4

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