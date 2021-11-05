小鹏汽车改革销售方式，冲击 1.5 万辆月交付目标

11 月 3 日下午消息，日前小鹏汽车改变了此前的销售方式，把销售线索店内共享改为了区域共享，旨在促进更多的成交，冲击小鹏汽车董事长何小鹏此前提出的 1.5 万辆的月交付目标。对此，小鹏汽车回应称，不予评论。

“也是 10 月开始，很多门店的销售线索，可以分享给区域其他的门店，比如一个用户到朝阳区的某家门店看车，只要留下联系方式，丰台区的门店也可以联系他，以前是不行的。”一名小鹏汽车的门店销售说，几乎在 P5 到店的前后，小鹏汽车在内部就改革了销售方式，扩大了销售线索的分享范围。

此举好处是小鹏汽车的销售线索可以更频繁的流转于大区内的更多门店，从而与潜在消费者产生更多的联系，挖掘更多的销售机会。不过，也对一部分潜在的消费者造成了困扰。“我上周去了一个门店，没想到隔了几天就有另外门店的人邀请我去试驾。没多久，我去的门店的销售又给我来电话说可以去试驾了，感觉很乱。”一位曾经去门店看小鹏 P7 的人说。

一位小鹏汽车的门店销售说，正常情况下扩大了销售线索分享的范围，也不至于对消费者影响太大，只要每一位跟进的销售及时更新可以反馈，“但关键是现在很多销售都是新招来的，加上这个变化，很多人其实在系统都不备注。”他说。

小鹏汽车计划在 2021 年底实现月交付 1.5 万辆的目标，这是和小鹏在第二季度财报电话会议上给出的计划。在刚过去的 10 月，官方信息显示，小鹏已经连续第二个月取得交付量过万的成绩，其中 P7 交付 6044 台，G3 系列产品交付 3657 台，第三款量产车型 P5 在 10 月交付了 437 台。

未来两年，何小鹏的判断是 2023-2024 年就会出现智能汽车领域的 iPhone 4，即一款在智能、安全、续航方面都非常优秀的产品。小鹏“站稳脚跟”的短期目标是年销售 1000 亿元。