国外 89 岁老人拿下人生第 3 个博士学位，横跨物理学、生物化学、医学

89 岁拿下物理学博士学位,是一种怎样的体验?

还是在医学职涯已功成名就,光荣退休之后。

最近,新晋物理学博士弗雷德・斯坦纳老爷子凭借自己的传奇经历,在社交网络上引发热议。

事实上,这个物理学博士已经是他拿到的第 3 个博士头衔。

早在 1955 年,斯坦纳就已经在维也纳大学获得医学博士学位;此后又麻省理工学院(MIT)拿到了一个生物化学博士学位。

1985 年,他还被任命为布朗大学医学院血液科主任。

而能在 68 岁高龄之际重返学校,还是从物理学本科课程念起,老爷子表示,只因:

成为一名物理学家是我儿时的梦想。 物理学一直是我生命的一部分。

时隔 54 年,拿下第三个博士学位

弗雷德・斯坦纳在青少年时代经历了二战。

因此,虽然他早在高中时期就确定自己最热爱和擅长的是物理,但身处战后动荡年代,他的家人仍然建议他选择医学道路。

“他们年纪更大,也更睿智”—— 年轻的弗雷德秉着“不听老人言,吃亏在眼前”的想法,最终说服了自己。

而这医学之路一踏上就是 45 年。

他先是在 1955 年从维也纳大学拿到了医学博士学位。

毕业后不久,他又奔赴美国,最终拜在当时最杰出的血液学专家威廉・达莫夏科门下,接受血液学培训。

在此期间,他还同时在 MIT 攻读生物学,并于 1967 年获得了生物化学博士学位。

可以说,即使没有学自己最爱的物理学,斯坦纳也表现得非常优秀。

他的医学职业生涯,也从布朗大学医学院的普通血液学家,到医学助理教授,到正教授,再到医学院血液学部门的负责人,一路高升。

从医的生涯非常忙碌,使人无法不全身心地投入。但对物理学的热爱,却仍然潜藏在斯坦纳内心深处。

上大学时,他会去听著名物理学家沃尔特・瑟林的讲座,因此对量子物理学非常着迷;工作后虽没有时间深入研究,但也一直没停止过对物理学的思考。

用他的话来说:“物理学一直是我的一部分”。

这种执着,最终在老爷子退休这年“爆发”。2000 年,斯坦纳正式开始从医学向物理学的跨越。

那年,68 岁的他以特殊学生身份进入布朗大学,从物理学本科开始读起。

他向老师和同学形容自己为一名“大一点”的学生。虽然也有过一些惴惴不安,但幸运的是同学们都很喜欢他。

更大的困难来自斯坦纳自身。

年纪已然不轻的他不得不去面对一些严重的生理疾病。这延误了他的求学进展,使得他一学期只能上一两门课。

所以一开始,他也没规划要读到什么程度,只是想学点有用的知识。

不过就在 2007 年春天,他竟真的完成了足够多的课程,获得了进入研究生院攻读博士的资格。他的第三个博士学位也挡不住了!

75 岁的老爷子开始找导师,一开始他想研究核物理学,不过由于这样会使他不方便和家人住一起,最终他找到了研究凝聚态理论的布拉德・马斯顿。

一开始马斯顿教授还是非常犹豫的,他不相信如此高龄的学生能学物理学,尤其还是理论物理学。

但最终,他说了“yes”,因为“他成为物理学家的毕生梦想感动了我”。

马斯顿给斯坦纳推荐了一个他手上最接近高能物理学的项目,玻色化。

这一研究方向用导师的话来说,“很有挑战性”。

此前,马斯顿的团队一直试图将玻色化方法扩展到更高维度,而斯坦纳需要做的,就是努力突破其中的局限性。

担任老爷子博士答辩论文 reader 的詹姆斯・瓦勒斯教授也表示:

“弗雷德所做的理论涉及非常先进且不好掌握的技术,但他做的非常出色,我们之间的合作也非常愉快,并且他的事迹对我这样一位物理学家来说非常鼓舞,他赋予了我力量。”

最终,今年 9 月 15 日,89 岁的弗雷德・斯坦纳老爷子完成博士学位所需的所有内容,以论文《对玻色化几何解释的修正》(Corrections to the Geometrical Interpretation of Bosonization)答辩成功。

“这感觉真好,我现在就在世界之巅。”老爷子欣喜若狂,“虽然我已经有了两个博士学位,但这个是我最珍惜的,我一生都在为它努力。”

看到这,你以为老爷子拿到梦寐以求的博士学位就完了吗?

不,依然斗志昂扬!他还在修改别的论文准备发表,继续他的理论物理工作 。

“即使我年纪大了,我还是想继续学物理。即使这篇论文发表了之后,我也想继续我的研究。”

不过,老爷子并不后悔学医。

“那是一种很美好的生活,也让我交到许多很棒的朋友。只不过物理学总潜藏在背后蠢蠢欲动。”

“追求梦想,不然总是会后悔”

斯坦纳博士如此传奇经历,让网友纷纷隔着网线脱帽致意。

我们应该如何称呼他?Dr.Dr.Dr?

并且已经有人从斯坦纳博士的故事中,获得了勇气。

因为身体原因,我休学了一段时间。这让我一直很困扰,担心自己太老了,无法再从物理学学位中获得任何有意义的东西。 (斯坦纳博士)让我意识到我的担心是多么没有根据。

我现在 30 岁,刚刚拿到学士学位,一直想读博。但这真的很难,有时我会觉得我可能“太老了”。 但一个几乎是我年龄 3 倍的人完成了这么一件事,这真的很鼓舞人心。我想最重要的是,真的不应该放弃梦想。

而老爷子自己也是这么说的:“应该遵从内心,不管那是怎样的梦想。否则,人们总是会后悔的。”