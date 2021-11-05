国外 89 岁老人拿下人生第 3 个博士学位，横跨物理学、生物化学、医学

89 岁拿下物理学博士学位，是一种怎样的体验？

还是在医学职涯已功成名就，光荣退休之后。

最近，新晋物理学博士弗雷德・斯坦纳老爷子凭借自己的传奇经历，在社交网络上引发热议。

事实上，这个物理学博士已经是他拿到的第 3 个博士头衔。

早在 1955 年，斯坦纳就已经在维也纳大学获得医学博士学位；此后又麻省理工学院（MIT）拿到了一个生物化学博士学位。

1985 年，他还被任命为布朗大学医学院血液科主任。

而能在 68 岁高龄之际重返学校，还是从物理学本科课程念起，老爷子表示，只因：

成为一名物理学家是我儿时的梦想。 物理学一直是我生命的一部分。

时隔 54 年，拿下第三个博士学位

弗雷德・斯坦纳在青少年时代经历了二战。

因此，虽然他早在高中时期就确定自己最热爱和擅长的是物理，但身处战后动荡年代，他的家人仍然建议他选择医学道路。

“他们年纪更大，也更睿智”—— 年轻的弗雷德秉着“不听老人言，吃亏在眼前”的想法，最终说服了自己。

而这医学之路一踏上就是 45 年。

他先是在 1955 年从维也纳大学拿到了医学博士学位。

毕业后不久，他又奔赴美国，最终拜在当时最杰出的血液学专家威廉・达莫夏科门下，接受血液学培训。

在此期间，他还同时在 MIT 攻读生物学，并于 1967 年获得了生物化学博士学位。

可以说，即使没有学自己最爱的物理学，斯坦纳也表现得非常优秀。

他的医学职业生涯，也从布朗大学医学院的普通血液学家，到医学助理教授，到正教授，再到医学院血液学部门的负责人，一路高升。

从医的生涯非常忙碌，使人无法不全身心地投入。但对物理学的热爱，却仍然潜藏在斯坦纳内心深处。

上大学时，他会去听著名物理学家沃尔特・瑟林的讲座，因此对量子物理学非常着迷；工作后虽没有时间深入研究，但也一直没停止过对物理学的思考。

用他的话来说：“物理学一直是我的一部分”。

这种执着，最终在老爷子退休这年“爆发”。2000 年，斯坦纳正式开始从医学向物理学的跨越。

那年，68 岁的他以特殊学生身份进入布朗大学，从物理学本科开始读起。

他向老师和同学形容自己为一名“大一点”的学生。虽然也有过一些惴惴不安，但幸运的是同学们都很喜欢他。

更大的困难来自斯坦纳自身。

年纪已然不轻的他不得不去面对一些严重的生理疾病。这延误了他的求学进展，使得他一学期只能上一两门课。

所以一开始，他也没规划要读到什么程度，只是想学点有用的知识。

不过就在 2007 年春天，他竟真的完成了足够多的课程，获得了进入研究生院攻读博士的资格。他的第三个博士学位也挡不住了！

75 岁的老爷子开始找导师，一开始他想研究核物理学，不过由于这样会使他不方便和家人住一起，最终他找到了研究凝聚态理论的布拉德・马斯顿。

一开始马斯顿教授还是非常犹豫的，他不相信如此高龄的学生能学物理学，尤其还是理论物理学。

但最终，他说了“yes”，因为“他成为物理学家的毕生梦想感动了我”。

马斯顿给斯坦纳推荐了一个他手上最接近高能物理学的项目，玻色化。

这一研究方向用导师的话来说，“很有挑战性”。

此前，马斯顿的团队一直试图将玻色化方法扩展到更高维度，而斯坦纳需要做的，就是努力突破其中的局限性。

担任老爷子博士答辩论文 reader 的詹姆斯・瓦勒斯教授也表示：

“弗雷德所做的理论涉及非常先进且不好掌握的技术，但他做的非常出色，我们之间的合作也非常愉快，并且他的事迹对我这样一位物理学家来说非常鼓舞，他赋予了我力量。”

最终，今年 9 月 15 日，89 岁的弗雷德・斯坦纳老爷子完成博士学位所需的所有内容，以论文《对玻色化几何解释的修正》（Corrections to the Geometrical Interpretation of Bosonization）答辩成功。

“这感觉真好，我现在就在世界之巅。”老爷子欣喜若狂，“虽然我已经有了两个博士学位，但这个是我最珍惜的，我一生都在为它努力。”

看到这，你以为老爷子拿到梦寐以求的博士学位就完了吗？

不，依然斗志昂扬！他还在修改别的论文准备发表，继续他的理论物理工作 。

“即使我年纪大了，我还是想继续学物理。即使这篇论文发表了之后，我也想继续我的研究。”

不过，老爷子并不后悔学医。

“那是一种很美好的生活，也让我交到许多很棒的朋友。只不过物理学总潜藏在背后蠢蠢欲动。”

“追求梦想，不然总是会后悔”

斯坦纳博士如此传奇经历，让网友纷纷隔着网线脱帽致意。

我们应该如何称呼他？Dr.Dr.Dr？

并且已经有人从斯坦纳博士的故事中，获得了勇气。

因为身体原因，我休学了一段时间。这让我一直很困扰，担心自己太老了，无法再从物理学学位中获得任何有意义的东西。 （斯坦纳博士）让我意识到我的担心是多么没有根据。

我现在 30 岁，刚刚拿到学士学位，一直想读博。但这真的很难，有时我会觉得我可能“太老了”。 但一个几乎是我年龄 3 倍的人完成了这么一件事，这真的很鼓舞人心。我想最重要的是，真的不应该放弃梦想。

而老爷子自己也是这么说的：“应该遵从内心，不管那是怎样的梦想。否则，人们总是会后悔的。”