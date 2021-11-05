三星 Galaxy S22 Ultra 高清真机图曝光：硬朗风格设计，后置 10x 潜望镜影像模组，内置 S Pen

IT之家 11 月 5 日消息，今晚，爆料人士 @jon_prosser 曝光了三星 Galaxy S22 Ultra 真机。与此前传闻中的渲染图照片很像。整体上偏 Galaxy Note 系列风格。

微博博主 @数码闲聊站 称，这款手机采用了 2K 居中单孔微曲屏，后置一亿像素 10x 潜望镜影像模组很特别，整体设计风格很方正硬朗，还内置 S Pen 手写笔。

三星 Galaxy S22 系列预计会有三款机型，且均有 4 种配色可供用户选择，其中普通版的三星 Galaxy S22 和三星 Galaxy S22 + 的四种配色分别为黑色、绿色、金粉色以及白色。而顶级旗舰三星 Galaxy S22 Ultra 的四种配色分别为黑色、暗红色、绿色以及白色。

IT之家了解到，之前已经有消息称三星已经生产 Galaxy S22 系列的零部件，以避免出现缺少芯片导致产品延迟发布的情况发生。根据外媒 WinFuture 的一份报告指出，用于三星 Galaxy S22 系列内部电路板的柔性电缆正在生产中，且上周中旬就已经开始生产，目前量产已可以满足数万台手机的需求。

爆料称，三星 Galaxy S22 Ultra 将采用 LTPO 屏幕，可以提供 1-120Hz 的自适应刷新率调节功能，搭载高通骁龙 898 SoC 以及三星自家的 Exynos 2200 旗舰 SoC，且后者在图形表现上还会有 AMD 核显技术加持，并且这次三星 Galaxy S22 Ultra 还将直接整合之前属于 Note 系列的 S Pen 手写笔。