亚马逊计划再发射 4538 颗卫星，挑战 SpaceX“星链”网络

北京时间 11 月 6 日消息，据报道，亚马逊今日在提交给美国联邦通信委员会（FCC）的申请文件中称，希望 FCC 批准再发射 4538 颗卫星，用于扩大其 Kuiper 卫星网络，从而向埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 发起挑战。

早在 2019 年 4 月，亚马逊宣布将组建 Kuiper 卫星网络。该网络将由 3236 颗卫星组成，旨在为全球用户提供宽带互联网服务。去年，FCC 批准了该计划。而亚马逊随后表示，计划对 Kuiper 卫星网络投资 100 多亿美元。

今日，亚马逊再次向 FCC 提出申请，希望再发射 4538 颗卫星，从而将 Kuiper 网络的卫星数量增加到 7774 颗。

在卫星互联网市场，SpaceX 的“星链”（Starlink）网络是该市场的早期领先者。到目前为止，SpaceX 已经发射了 1740 颗卫星，在 14 个国家和地区有超过 10 万用户参与了公开测试版，服务价格为每月 99 美元。

紧随 SpaceX 之后的是英国的 OneWeb 公司，在计划发射的 648 颗卫星中，已经有近一半在近地轨道上运行。其他竞争对手还包括美国的 AST SpaceMobile 和加拿大卫星运营商 Telesat 等。

到目前为止，亚马逊尚未将任何 Kuiper 卫星送入轨道。但今年早些时候，亚马逊与 United Launch Alliance 签署了一项协议，将进行 9 次发射。根据 FCC 的授权，亚马逊必须在六年内部署其计划中的一半卫星。这意味着，亚马逊必须在 2026 年 7 月之前将约 1600 颗卫星送入轨道。

上个月，亚马逊和美国电信运营商 Verizon 联合宣布，Verizon 将使用亚马逊的 Kuiper 卫星网络为农村和偏远地区提供宽带互联网服务。此外，两家公司还表示，将考虑为农业、能源、制造业、教育、应急响应、交通等行业提供“联合连接解决方案”。

对此，亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）在一份声明中称：“我们很自豪能够携手合作，为最需要宽带的客户和社区带来快速、可靠的宽带服务。”