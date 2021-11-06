德国车市变动：10 月电动车占比超 30%，纯电销量持续增长

11 月 6 日消息，据外媒 CleanTechnica 报道，10 月份德国电动汽车（包括纯电和插混车型）销量为 54294 辆，销量紧随汽油车和柴油车之后，占汽车总销量的 30.4%，同比增长约 175%。

▲ 2021 年 10 月德国汽车销量情况

电动汽车当中，纯电汽车的增长最为强劲，同比增长超 200%，占 10 月市场总销量的 17.1%。

虽然电动汽车销量不断上涨，但德国汽车市场整体萎缩，今年 10 月销量为 17.9 万辆，相比 2019 年下降了 36%。

德国是现代汽车的发源地，也是全球汽车工业最发达的地区。德国市场电动汽车销量不断增长，说明了电动化的浪潮已不可逆。

一、电动汽车市场份额创新高 柴油车首当其冲

今年 10 月，德国电动汽车的市场份额为 30.4%，创历史新高。其中纯电汽车份额达到 17.1%，为 30560 辆，插混车型份额为 13.3%，为 23734 辆。从近期的趋势看，纯电汽车的市场份额在不断增长。

电动汽车销量快速上涨，压缩了柴油车的市场。2020 年 10 月，柴油车的市场份额为 42.1%，而今年 10 月，这一数字仅为 36.2%。

在今年 9 月份，纯电汽车的销量首次超过了柴油车。不过，10 月柴油车的销量有短暂回升，超过了纯电汽车的销量。

▲ 德国各类车型月度市场份额

观察今年 1 月～10 月的销量，德国电动汽车的累计市场份额为 24.2%，而 2020 年同期，插电汽车的市场份额仅为 10.9%。今年的市场份额是去年的两倍之多。

外媒 CleanTechnica 还预测了未来德国汽车市场走势。其中，柴油车销量的暂时回升不会持续太久，纯电汽车的销量会再次超过柴油汽车。今年 11 月或 12 月，纯电汽车销量会超过柴油车的销量，并一直保持领先地位。

约一年后，当柴油车市场份额被挤压至 10% 以下时，汽油车的市场份额将被电动汽车抢占。预计在 2022 年底，德国汽油车的市场份额将明显缩小。

二、特斯拉 10 月销量暴降 仅售出 1469 辆

据外媒 CleanTechnica 报道，目前德国联邦机动车运输管理局 (KBA) 还没有公布 10 月份完整的汽车销售数据。除了特斯拉外，其他头部电动车企的销量还没有公布。

目前公布的数据显示，特斯拉在 10 月份的销量为 1469 辆，由于该月未密集交付新车，所以销量相对较少。

10 月份，Smart 的销量为 2758 台，比 9 月份增长了近 40%。其中，Smart Fortwo 销量最多，约占 Smart 纯电汽车总销量的 75%。这将使 Smart Fortwo 轻松跻身 10 月份最畅销纯电汽车排行榜前 5 名，甚至可能进入前 3 名。

▲ Smart Fortwo

10 月极星销量为 311 辆 (与上月持平)，新车几乎都是极星 2。

虽然 10 月 Smart 在德国纯电汽车排行榜上位列前排，但 9 月德国纯电车型的销量排名大不相同。排名前三的是特斯拉 Model 3、大众 ID.3 和大众 UP!。

▲ 9 月德国纯电汽车销量榜

德国纯电汽车市场中，9 月总销量最多的还是大众集团的 MEB 平台电车，如 ID.3、UP! 等车型，排名在第二和第三。特斯拉总销量位列第二，其单款车 Model 3 是 9 月销量第一，Model Y 虽然刚开始交付但销量不俗。预计 Model Y 交付正常后，将迅速攀升至销量榜前五名，将挑战大众集团的电动车销量。

明年，特斯拉柏林工厂投产后，特斯拉会对大众集团等头部车企发起冲击。与此同时，大众集团的 MEB 平台电车会继续在市场推进，扩大销量。

特斯拉和大众集团在德国纯电市场的竞争十分令人期待。

结语：预计 12 月份德国电动汽车市场份额将达到 40%

电动汽车市场份额首次突破 30%，对德国市场来说是一个重要的里程碑。电动汽车的市场份额增长非常迅速，2019 年 10 月，德国的电动汽车市场份额仅为 4.1%，这一数字两年内增长了近 5 倍。

从历史数据看，德国市场 11 月份电动汽车的份额不太稳定。相较于 10 月份，11 月的市场份额可能会增长也可能降低。但外媒估测，随着德国消费者对电动汽车的接受程度越来越高，11 月份电动汽车的市场份额将保持在 30% 以上。

德国市场还有刚发布不久的新车在售，如起亚 EV6、宝马 iX。宝马 i4 也即将发售。这种情况下，12 月份德国电动汽车的市场份额可能会再次扩大，届时市场份额会达到 35%~40%。

德国汽车市场的电动化进程持续推进，电动汽车市场份额不断增加，未来会不断挤压传统燃油汽车的份额。