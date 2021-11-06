美股纳指十连涨，谷歌或很快成 2 万亿美元俱乐部第 3 个成员

北京时间 11 月 6 日消息，美股收高，纳指连续第 10 个交易日上涨。截至收盘，道指涨 203.72 点，涨幅为 0.56%，报收 36327.95 点；标普 500 指数涨 17.47 点，涨幅为 0.37%，报收 4697.53 点；纳指涨 31.28 点，涨幅为 0.2%，报收 15971.59 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 携程股权收益率仅 3.3% 低于 15% 业界水平

股权收益率表明企业增加价值和管理投资者资金的效率，计算公式为（持续经营业务）净利润 ÷ 股东权益，具体到携程就是：36 亿元 ÷1110 亿元 = 3.3%，表明股东每 1 元资金，每年能产生 0.03 元利润。

携程的股权收益率很难说有多高，即使与业界平均水平 15% 相比，也可以用“相当差劲”来形容。过去 5 年携程净利润仅增长 3.6%，其原因可能就是股权收益率低。不过同期业界净利润缩水 8.4%，携程还能保持净利润增长已经相当可观了。

今天常规交易中携程股价上涨 1.6 美元，涨幅为 5.59%，报收于 30.21 美元。过去 3 个月携程股价累计上涨 16%。

▲ 对手竞品受到如潮好评 蔚来股价跌近 2%

今天常规交易中，蔚来股价下跌 0.83 美元，跌幅为 1.92%，报收于 42.29 美元，盘中一度探底 41.82 美元。Lucid 的高端产品受到广泛关注，使得投资者在发布财报前对蔚来股票“神经过敏”。

Lucid 上周末开始交付首款产品 Lucid Air 梦幻版，电动汽车狂热者在紧盯媒体，希望了解业内人士和消费者对这款产品的评论。迄今为止，Lucid Air 受到如潮好评。《华尔街日报》本周早些时候刊文称，Lucid Air 是“值得尊敬的特斯拉对手”。蔚来在努力，目的是在中国市场超过特斯拉，因此，Lucid Air 受到好评，会让蔚来投资者感到警觉。此外，蔚来日前披露的数据显示，尽管其他中国电动汽车厂商交付量还在增长，但蔚来 10 月份交付量出现暴跌。

虽然 Lucid 有很大潜力，但并不意味着投资者应当抛售蔚来股票。蔚来订单依旧强劲，10 月份交付量暴跌可能是暂时的。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

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下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 纽约时报：Meta 计划开首家实体店 展示元宇宙设备

《纽约时报》刊文称，Meta 在考虑开第一家实体店，用于展示虚拟现实头盔、远程会议设备等元宇宙产品。不过，据悉开张时间尚未敲定。

Meta 称，其重心将转向打造“元宇宙”，用户可以在其中社交、工作和娱乐。开设第一家实体店的计划，表明 Meta 也需要借助实体世界展示“元宇宙”的潜力。但《纽约时报》也指出，Meta 可能会取消开设实体店的计划。Meta 目前销售数款产品，Oculus Quest（将改名为 Meta Quest）使用户能够了解其元宇宙概念。据媒体报道，Meta 计划在加州伯林盖姆开设一家旗舰店，在公司改名前，Meta 曾有意将其零售店称作“Facebook 专卖店”。

今天常规交易中 Meta 涨 5.5 美元，涨幅为 1.64%，报收于 341.35 美元，盘中一度摸高 346.76 美元，涨幅达到 3.25%。

▲ Alphabet 距离成美第三家 2 万亿美元公司仅一步之遥

今天常规交易中 Alphabet 涨 11.16 美元，涨幅为 0.38%，报收于 2984.82 美元，市值达到约 1.955 万亿美元，距离成为市值达到 2 万亿美元的第三家公司只差一步之遥。在数字广告支出复苏和云计算业务增长的推动下，今年以来 Alphabet 股价累计上涨 69%，成为美国五大科技公司（按销售计算）中表现最好的公司。

Jacob 资产管理公司 CEO 瑞恩・雅各布（Ryan Jacob）表示，“Alphabet 的增长媲美小公司。如果特斯拉市值能超过 1 万亿美元，市值超过 2 万亿美元的 Alphabet 估值并不高。”Alphabet 市盈率仅为 24 倍，是较为“便宜”的科技大盘股之一。特斯拉市盈率高达 151 倍。预计今年 Alphabet 销售额将增长 40%，创下至少 10 年来的最高增速。

分析师也看涨 Alphabet，除一名分析师外，其他所有分析师均给予其股票“买进”评级，平均目标股价为 3320 美元，意味着其股价还有约 11% 上涨空间。