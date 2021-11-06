腾讯申请“洛克王国手游”商标

IT之家 11 月 6 日消息，企查查显示，腾讯科技（深圳）有限公司近日申请注册洛克王国手游商标，国际分类涉设计研究、教育娱乐等。目前商标状态为注册申请中。

IT之家了解到，腾讯在今年 5 月召开的 2021 腾讯游戏年度发布会上公布了《洛克王国手游》。

这款游戏是《洛克王国》页游续作，由 IP 原班人马打造。从官方公布的信息来看，《洛克王国手游》采用 3D 画面。

资料显示，《洛克王国》是由腾讯游戏魔方工作室群发行并运营的网页游戏，于 2010 年 7 月 15 日公测。