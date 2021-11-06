禁飞即将解除，波音达成 2.375 亿美元 737MAX 和解协议

IT之家 11 月 6 日消息，波音 737MAX 客机于 2016 年首飞，但由于 2018 年的事故发现了该机型存在设计缺陷，因此之后该系列飞机在全球范围内停飞。

彭博社今日报道，波音以 2.375 亿美元的价格达成一项和解协议，以此解决“波音对其 737 Max 客机安全问题视而不见”的指控。据悉，此前该型号飞机坠毁使波音损失超 200 亿美元。

据报道，根据法庭的文件，这笔和解金由承保波音公司董事和高管的保险公司支付，将移交给公司，而非由对董事会的监督失误提出起诉的投资者。不过，拟议的和解协议不包括承认现任和前任董事存在过错或不当行为，并指出被告否认诉讼的指控。

值得一提的是，波音 737 MAX 于 8 月在中国试飞成功，波音官方希望能在今年底前解除为期两年的禁飞令。

今日，波音公司 CEO 大卫・卡尔霍恩（David Calhoun）在三季度电话会议上表示，波音 737 MAX 将会在 2021 年年底前获得中国监管机构的批准，并 2022 年年初恢复向中国航空公司的交付。

IT之家了解到，波音 737 MAX 系列包含 7-10 四款型号，长度不同，乘员数最高 230 人。该系列飞机搭载 LEAP-1B 发动机，相比此前型号效率更高。飞机翼尖的全新小叶设计能够提供更大的升力，同时减小机翼宽度。

波音中国总裁 Sherry Carbary 此前表示，将与中国民用航空局合作，筛选数据并确定最终报告，然后再决定波音 737 MAX 能否复飞。