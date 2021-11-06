IT之家 11 月 6 日消息，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好外防输入有关情况。会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，截至 11 月 5 日，我国已完成新冠疫苗加强免疫接种 3797.3 万人。

此外，国家卫健委新闻发言人米锋还在新闻发布会上表示，截至 11 月 5 日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗 23 亿 1162.6 万剂次，完成全程接种的人数为 10 亿 7245.4 万人。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆今日在新闻发布会上表示，目前临床试验数据显示，已获批紧急使用的新冠灭活疫苗可使儿童能够产生比较高的免疫水平，安全性上，不良反应发生情况不高于成人的水平。

据国家卫健委今日数据，截至 2021 年 11 月 5 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗 231162.6 万剂次。

11 月 5 日 0—24 时，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例 55 例。截至 11 月 5 日 24 时，据 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例 1141 例（其中重症病例 31 例），现有疑似病例 1 例。

IT之家了解到，国家卫健委副局长吴良有称，本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起，波及 20 省 44 市，本次疫情呈现传播链条多、传播速度快、传播范围广的特点，外防输入、内防反弹的防控形势依然严峻复杂。

国家卫健委新闻发言人米锋 6 日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，做到科学、精准防控，发现一起扑灭一起，坚决遏制疫情传播。